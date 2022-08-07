https://arabic.sputniknews.com/20220807/العراق-ما-هي-أسباب-أزمة-الكهرباء-في-محافظة-ذي-قار-1066112243.html
العراق… ما هي أسباب أزمة الكهرباء في محافظة ذي قار؟
العراق… ما هي أسباب أزمة الكهرباء في محافظة ذي قار؟
تواجه محافظة ذي قار العراقية أزمة بسبب نقص إمدادات الكهرباء مع عدم قدرة محطات الطاقة الموجودة في المحافظة على زيادة مدة تشغيلها. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T14:10+0000
2022-08-07T14:10+0000
2022-08-07T14:10+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101650/30/1016503023_0:246:4744:2915_1920x0_80_0_0_fb39f6d23e112cbb370f10d23f4dde11.jpg
قال هادي الغزي، محافظ ذي قار، إن المحافظة بها محطتين إحداهما بخارية والأخرى مركبة بطاقة إنتاجية إجمالي تساوي 800 ميغا فقط.وأوضح أن المحافظة تحتاج إلى 1400 ميغا لتكفي احتياجات سكانها من الكهرباء، حسبما ذكرت "السومرية نيوز"، اليوم الأحد.ولفت إلى أن هذا يعني أن المحافظة تستهلك أكبر من قدرتها الإنتاجية من الكهرباء، مضيفا: "لا صحة لما يشاع عن أن المحافظة تزود الشبكة الوطنية بالكهرباء".واستطرد: "المنظومة الوطنية تزود المحافظة بما ينقص من احتياجاتها من الكهرباء"، محذرا من أن فصل خطوط كهرباء المحافظة عن الشبكة الوطنية يحرم المحافظة من الحصول على ما تحتاجه من كهرباء إضافية لسد احتياجاتها.ولفت محافظ ذي قار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل من الصعب تشغيل محطتي المحافظة بالآلية التي تسمح بتوفير 1400 ميغا من الكهرباء التي تحتاج إليها.يذكر أن محافظة ذي قار إحدى المحافظات الجنوبية في العراق التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات تصل إلى 50 درجة مئوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/محافظة-عراقية-تعلن-تعطيل-الدوام-الرسمي-في-المؤسسات-الحكومية-بسبب-ارتفاع-درجات-الحرارة-1066094010.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101650/30/1016503023_266:0:4479:3160_1920x0_80_0_0_37b92a7d00cd97e51ca3c4d9cfa187d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
العراق… ما هي أسباب أزمة الكهرباء في محافظة ذي قار؟
تابعنا عبر
تواجه محافظة ذي قار العراقية أزمة بسبب نقص إمدادات الكهرباء مع عدم قدرة محطات الطاقة الموجودة في المحافظة على زيادة مدة تشغيلها.
قال هادي الغزي، محافظ ذي قار، إن المحافظة بها محطتين إحداهما بخارية والأخرى مركبة بطاقة إنتاجية إجمالي تساوي 800 ميغا فقط.
وأوضح أن المحافظة تحتاج إلى 1400 ميغا لتكفي احتياجات سكانها من الكهرباء، حسبما ذكرت
"السومرية نيوز"، اليوم الأحد.
ولفت إلى أن هذا يعني أن المحافظة تستهلك أكبر من قدرتها الإنتاجية من الكهرباء، مضيفا: "لا صحة لما يشاع عن أن المحافظة تزود الشبكة الوطنية بالكهرباء".
واستطرد: "المنظومة الوطنية تزود المحافظة بما ينقص من احتياجاتها من الكهرباء
"، محذرا من أن فصل خطوط كهرباء المحافظة عن الشبكة الوطنية يحرم المحافظة من الحصول على ما تحتاجه من كهرباء إضافية لسد احتياجاتها.
ولفت محافظ ذي قار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل من الصعب تشغيل محطتي المحافظة
بالآلية التي تسمح بتوفير 1400 ميغا من الكهرباء التي تحتاج إليها.
يذكر أن محافظة ذي قار إحدى المحافظات الجنوبية في العراق التي تعاني من انقطاع التيار
الكهربائي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات تصل إلى 50 درجة مئوية.