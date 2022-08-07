https://arabic.sputniknews.com/20220807/محافظة-عراقية-تعلن-تعطيل-الدوام-الرسمي-في-المؤسسات-الحكومية-بسبب-ارتفاع-درجات-الحرارة-1066094010.html
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة
أعلنت محافظة ذي قار العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية داخل المحافظة لمدة ثلاثة أيام. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T06:45+0000
2022-08-07T06:45+0000
2022-08-07T06:46+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لبيان نشرته "السومرية نيوز"، قرر محافظ ذي قار العراقية، محمد الغزي، تعطيل الدوام في المؤسسات والدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، لأسباب يأتي في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة.وقال البيان: "نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والذي تجاوز الـ 50 درجة مئوية، وكذلك الإطفاء التام للمنظومة الكهربائية في عموم العراق، ولغرض إتاحة المجال أمام أبناء محافظتنا الحبيبة للقيام بأعمال عاشوراء، وكذلك مراسيم الحزن والعزاء لليوم العاشر من محرم الحرام فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء (7- 8 -9 آب/ أغسطس 2022) في جميع المؤسسات والدوائر التابعة إداريا للحكومة المحلية في ذي قار".واستثنى قرار المحافظ بعض المؤسسات الحكومية قائلا: "ويستثنى من ذلك المؤسسات الأمنية، والصحية والأقسام البلدية وفرق الصيانه الخاصه بدوائر الماء والكهرباء، والطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/العراق-كربلاء-تقلص-دوام-الموظفين-بسبب-حرارة-الطقس-1063317018.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة
06:45 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت محافظة ذي قار العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية داخل المحافظة لمدة ثلاثة أيام.
ووفقا لبيان نشرته
"السومرية نيوز"، قرر محافظ ذي قار العراقية، محمد الغزي، تعطيل الدوام في المؤسسات والدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، لأسباب يأتي في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة.
وقال البيان: "نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة
والذي تجاوز الـ 50 درجة مئوية، وكذلك الإطفاء التام للمنظومة الكهربائية في عموم العراق، ولغرض إتاحة المجال أمام أبناء محافظتنا الحبيبة للقيام بأعمال عاشوراء، وكذلك مراسيم الحزن والعزاء لليوم العاشر من محرم الحرام فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء (7- 8 -9 آب/ أغسطس 2022) في جميع المؤسسات والدوائر التابعة إداريا للحكومة المحلية في ذي قار".
واستثنى قرار المحافظ بعض المؤسسات الحكومية قائلا: "ويستثنى من ذلك
المؤسسات الأمنية، والصحية والأقسام البلدية وفرق الصيانه الخاصه بدوائر الماء والكهرباء، والطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية".