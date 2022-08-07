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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066093057.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T05:47+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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دبابات تي-72بي3 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:47 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 07.08.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:45 GMT 07.08.2022
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ضابط مخابرات أمريكي سابق: نهاية وشيكة ومأساوية لزيلينسكي
05:17 GMT
06:45 GMT 07.08.2022
أربع سفن محملة بمنتجات زراعية تغادر الموانئ الأوكرانية وتتجه إلى اسطنبول
غادرت أربع سفن محملة بمنتجات زراعية الموانئ الأوكرانية، اليوم الأحد، اتجهت إلى اسطنبول، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.
وجاء في بيان الوزارة: "السفينة مصطفى ني كاتي، التي تحمل 6 آلاف طن من زيت عباد الشمس ويتم إرسالها إلى إيطاليا. نجمة هيلينا، التي تنقل 45 ألف طن من بذور عباد الشمس ويتم إرسالها إلى الصين. المجد الذي ينقل 66 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى اسطنبول. السفينة ريفا، تحمل 44 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى إسكندرون. السفن جميعها غادرت الموانئ الأوكرانية. وسترسو السفن شمال اسطنبول وسيتم تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك".
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