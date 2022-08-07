تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

غادرت أربع سفن محملة بمنتجات زراعية الموانئ الأوكرانية، اليوم الأحد، اتجهت إلى اسطنبول، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وجاء في بيان الوزارة: "السفينة مصطفى ني كاتي، التي تحمل 6 آلاف طن من زيت عباد الشمس ويتم إرسالها إلى إيطاليا. نجمة هيلينا، التي تنقل 45 ألف طن من بذور عباد الشمس ويتم إرسالها إلى الصين. المجد الذي ينقل 66 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى اسطنبول. السفينة ريفا، تحمل 44 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى إسكندرون. السفن جميعها غادرت الموانئ الأوكرانية. وسترسو السفن شمال اسطنبول وسيتم تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك".