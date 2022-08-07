https://arabic.sputniknews.com/20220807/وزارة-الصحة-الفلسطينية-تعلن-الحصلية-النهائية-لعدد-القتلى-والمصابين-بعد-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1066134753.html
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن الحصلية النهائية لعدد القتلى والمصابين بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن الحصلية النهائية لعدد القتلى والمصابين بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، الحصيلة النهائية عن لـ"ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي توقف منذ قليل بعد دخول... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T21:34+0000
2022-08-07T21:34+0000
2022-08-07T21:34+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت الصحة الفلسطينية، في تصريحٍ لها، إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي وصلت لـ 44 شهيدًا من بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و 360 إصابة بجراح مختلفة"، مشيرة إلى أن "من الأطفال الشهداء 3 أشقاء من ال النباهين و 4 أقرباء من أل نجم 2 اشقاء من ال النيرب".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء اليوم الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".وكانت حركة "الجهاد الإسلامي"، قد أعلنت في وقت سابق، عن أن "التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي".وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/وقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-والجهاد-الإسلامي-يدخل-حيز-التنفيذ-1066133597.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن الحصلية النهائية لعدد القتلى والمصابين بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، الحصيلة النهائية عن لـ"ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي توقف منذ قليل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وقالت الصحة الفلسطينية، في تصريحٍ لها
، إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي وصلت لـ 44 شهيدًا من بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و 360 إصابة بجراح مختلفة"، مشيرة إلى أن "من الأطفال الشهداء 3 أشقاء من ال النباهين و 4 أقرباء من أل نجم 2 اشقاء من ال النيرب".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ
، مساء اليوم الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.
ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار
بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".
وكانت حركة "الجهاد الإسلامي"، قد أعلنت في وقت سابق، عن أن "التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ
الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي".
وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".
من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب
.