https://arabic.sputniknews.com/20220809/بيسكوف-بوتين-أجرى-محادثات-هاتفية-مع-رئيس-إسرائيل-1066198788.html

بيسكوف: بوتين أجرى محادثات هاتفية مع رئيس إسرائيل

بيسكوف: بوتين أجرى محادثات هاتفية مع رئيس إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية اليوم، مع نظيره الإسرائيلي، إسحاق... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T10:08+0000

2022-08-09T10:08+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس إسرائيل هرتسوغ".ووفقا للكرملين فقد جاء الاتصال بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، حيث تمت مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك المجال الإنساني، مع الأخذ في الاعتبار التراث التاريخي الغني للعلاقات الروسية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر في الانتصار على النازية وإنقاذ الشعب اليهودي من الإبادة خلال الحرب الوطنية العظمى، وكذلك الدور الإيجابي لليهود في الحياة الاجتماعية والثقافية لروسيا. واتفق بوتين ورئيس إسرائيل على أن الاتصالات بشأن قضية الوكالة اليهودية للهجرة "سخنوت"، ستتم متابعتها من خلال الإدارات المعنية، والتأكيد مجددا على تطوير تعاون روسي - إسرائيلي متعدد الأوجه.من جهته، قال إسحاق هرتسوغ عبر تغريدة على "تويتر": "لقد تحدثت اليوم مع رئيس روسيا، فلاديمير بوتين. ناقشنا العديد من القضايا الثنائية بين البلدين ومن بينها التحديات التي يواجهها الشعب اليهودي في الشتات. كما توسعت في الحديث في موضوع نشاط الوكالة اليهودية في روسيا".وأضاف: "أكدنا على أهمية التعاون بين إسرائيل وروسيا واتفقنا على البقاء على اتصال من أجل مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد الرئيس الروسي التزامه الشخصي بإحياء ذكرى الهولوكوست ومحاربة معاداة السامية".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد قال في 27 يوليو/تموز إن العلاقات بين بلاده وروسيا تستند إلى تاريخ طويل، واتصالات منتظمة ومصالح مشتركة.يأتي ذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول عدم إسقاط الوضع حول عمل الوكالة اليهودية في روسيا على العلاقات بين البلدين، وفقا لمواقع عبرية.وقال المكتب إنه "إذا كانت هناك قضايا قانونية تنشأ فيما يتعلق بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كما هو الحال دائما، مستعدة للانخراط في حوار مع الحفاظ على العلاقات المهمة بين الدول".

https://arabic.sputniknews.com/20220727/وفد-إسرائيلي-يتوجه-مساء-اليوم-إلى-روسيا-لإجراء-محادثات-حول-قضية-الوكالة-اليهودية-1065645760.html

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