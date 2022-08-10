https://arabic.sputniknews.com/20220810/الناطق-باسم-الاتحاد-العام-للشغل-تصريحات-أوستن-تمثل-تدخلا-سافرا-في-الشأن-التونسي-1066260363.html

الناطق باسم الاتحاد العام للشغل: تصريحات أوستن تمثل تدخلا سافرا في الشأن التونسي

الناطق باسم الاتحاد العام للشغل: تصريحات أوستن تمثل تدخلا سافرا في الشأن التونسي

اعتبر سامي الطاهري، الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أن تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تونس يمثل تدخل سافرا في الشأن الداخلي للبلاد. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T13:11+0000

2022-08-10T13:11+0000

2022-08-10T13:11+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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وجاء تصريح الطاهري، الذي نشره على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، تعليقا على تصريح أوستن، الذي أكد فيه أن واشنطن لن تتخلى عن من وصفهم بـ "أصدقائها في تونس"، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأربعاء.واعتبر الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أن ما وصفه بـ "التهديد الأمريكي" في ذات الوقت الذي أصبحت فيه الجبهة الداخلية للبلاد مفككة.ولفت إلى وجود "تفرد وإقصاء وحكومة أقل من ضعيفة، بينما تعاني البلاد من وضع اقتصادي متدهور ووضع كارثي على المستوى الاجتماعي في ظل تنامي الفساد"، مشيرا إلى أنه أصبح هناك بيئة صالحة للفوضى العارمة.يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي تحدث في تصريحات أمس الثلاثاء، عما وصفه بـ "تآكل الديمقراطية في تونس" حتى أصبح حلمها في تكريم حكم ذاتي مستقل في خطر نتيجة الصراع بين من وصفهم بـ "داعمي الديمقراطية" و"قوى الاستبداد والفساد".وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما قابلته دوائر غربية بقلقها من تراجع الديمقراطية في تونس.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن تونس شهدت تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.

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