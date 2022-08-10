عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الناطق-باسم-الاتحاد-العام-للشغل-تصريحات-أوستن-تمثل-تدخلا-سافرا-في-الشأن-التونسي-1066260363.html
الناطق باسم الاتحاد العام للشغل: تصريحات أوستن تمثل تدخلا سافرا في الشأن التونسي
الناطق باسم الاتحاد العام للشغل: تصريحات أوستن تمثل تدخلا سافرا في الشأن التونسي
اعتبر سامي الطاهري، الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أن تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تونس يمثل تدخل سافرا في الشأن الداخلي للبلاد. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:11+0000
2022-08-10T13:11+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048646812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d58abfb0811288ec038c1fe1b603edc6.jpg
وجاء تصريح الطاهري، الذي نشره على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، تعليقا على تصريح أوستن، الذي أكد فيه أن واشنطن لن تتخلى عن من وصفهم بـ "أصدقائها في تونس"، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأربعاء.واعتبر الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أن ما وصفه بـ "التهديد الأمريكي" في ذات الوقت الذي أصبحت فيه الجبهة الداخلية للبلاد مفككة.ولفت إلى وجود "تفرد وإقصاء وحكومة أقل من ضعيفة، بينما تعاني البلاد من وضع اقتصادي متدهور ووضع كارثي على المستوى الاجتماعي في ظل تنامي الفساد"، مشيرا إلى أنه أصبح هناك بيئة صالحة للفوضى العارمة.يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي تحدث في تصريحات أمس الثلاثاء، عما وصفه بـ "تآكل الديمقراطية في تونس" حتى أصبح حلمها في تكريم حكم ذاتي مستقل في خطر نتيجة الصراع بين من وصفهم بـ "داعمي الديمقراطية" و"قوى الاستبداد والفساد".وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما قابلته دوائر غربية بقلقها من تراجع الديمقراطية في تونس.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن تونس شهدت تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/القضاء-الإداري-في-تونس-يوقف-تنفيذ-قرار-عزل-الرئيس-قيس-سعيد-47-قاضيا-1066242866.html
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الرئيس-الفرنسي-يصف-الاستفتاء-في-تونس-بـالمرحلة-المهمة-1066234209.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048646812_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_99bd0e2702db365cd896ba2efbc0b59c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

الناطق باسم الاتحاد العام للشغل: تصريحات أوستن تمثل تدخلا سافرا في الشأن التونسي

13:11 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
تابعنا عبرTelegram
اعتبر سامي الطاهري، الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أن تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تونس يمثل تدخل سافرا في الشأن الداخلي للبلاد.
وجاء تصريح الطاهري، الذي نشره على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، تعليقا على تصريح أوستن، الذي أكد فيه أن واشنطن لن تتخلى عن من وصفهم بـ "أصدقائها في تونس"، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأربعاء.
واعتبر الطاهري أنه أصبح هناك من "يتمتعون بالرعاية الأمريكية في تونس وأن هؤلاء قد يعودون للحكم على ظهر دبابة".
واعتبر الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أن ما وصفه بـ "التهديد الأمريكي" في ذات الوقت الذي أصبحت فيه الجبهة الداخلية للبلاد مفككة.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
القضاء الإداري في تونس يوقف تنفيذ قرار عزل الرئيس قيس سعيد 47 قاضيا
09:53 GMT
ولفت إلى وجود "تفرد وإقصاء وحكومة أقل من ضعيفة، بينما تعاني البلاد من وضع اقتصادي متدهور ووضع كارثي على المستوى الاجتماعي في ظل تنامي الفساد"، مشيرا إلى أنه أصبح هناك بيئة صالحة للفوضى العارمة.
يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي تحدث في تصريحات أمس الثلاثاء، عما وصفه بـ "تآكل الديمقراطية في تونس" حتى أصبح حلمها في تكريم حكم ذاتي مستقل في خطر نتيجة الصراع بين من وصفهم بـ "داعمي الديمقراطية" و"قوى الاستبداد والفساد".
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، الرئيس الفرنسي يرتدي طربوشا في أحد أسواق البلدة القديمة مدينة 1 فبراير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
الرئيس الفرنسي يصف الاستفتاء في تونس بـ"المرحلة المهمة"
03:29 GMT
وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما قابلته دوائر غربية بقلقها من تراجع الديمقراطية في تونس.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن تونس شهدت تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала