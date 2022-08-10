عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الرئيس-الفرنسي-يصف-الاستفتاء-في-تونس-بـالمرحلة-المهمة-1066234209.html
الرئيس الفرنسي يصف الاستفتاء في تونس بـ"المرحلة المهمة"
الرئيس الفرنسي يصف الاستفتاء في تونس بـ"المرحلة المهمة"
وصف إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أمس الثلاثاء، الاستفتاء التونسي الذي أفضى إلى تبني دستور جديد في البلاد بأنه "مرحلة مهمة". 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T03:29+0000
2022-08-10T03:29+0000
أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102970/34/1029703425_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_0be4edb9ea322edbf8309de0153cc41a.jpg
وأفادت قناة فرانس 24، فجر اليوم الأربعاء، بأن ماكرون قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد، دعاه خلالها إلى العمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف" في البلاد.وأكدت الرئاسة الفرنسية في ختام محادثة هاتفية بين سعيد وماكرون، أن "رئيس الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 تموز/يوليو خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية".وكان الرئيس التونسي قد طرح دستورا جديدا للاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، منذ ثلاثة أيام، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء.وحسب بيان رسمي قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".وقد بدأ الرئيس التونسي منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء.وأبدت دوائر غربية قلقها من تراجع الديمقراطية في تونس، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تونس شهدت تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.كما لفت الاتحاد الأوروبي، إلى وجود ما قال إنه "إجماع واسع بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني بضرورة الحفاظ على الديمقراطية".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الغنوشي-يتهم-الرئيس-التونسي-بمنح-نفسه-صلاحيات-فرعونية-ويقول-إنه-تم-إخراجه-من-البرلمان-بدبابة-1066171693.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102970/34/1029703425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f78f7ecf10f16feec9a2e51f0285963.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, أخبار تونس اليوم, إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي يصف الاستفتاء في تونس بـ"المرحلة المهمة"

03:29 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / Eric Feferbergزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، الرئيس الفرنسي يرتدي طربوشا في أحد أسواق البلدة القديمة مدينة 1 فبراير/ كانون الثاني 2018
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، الرئيس الفرنسي يرتدي طربوشا في أحد أسواق البلدة القديمة مدينة 1 فبراير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Eric Feferberg
تابعنا عبرTelegram
وصف إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أمس الثلاثاء، الاستفتاء التونسي الذي أفضى إلى تبني دستور جديد في البلاد بأنه "مرحلة مهمة".
وأفادت قناة فرانس 24، فجر اليوم الأربعاء، بأن ماكرون قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد، دعاه خلالها إلى العمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف" في البلاد.
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 27 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
الغنوشي يتهم الرئيس التونسي بمنح نفسه صلاحيات فرعونية ويقول: "تم إخراجي من البرلمان بدبابة"
8 أغسطس, 16:43 GMT
وأكدت الرئاسة الفرنسية في ختام محادثة هاتفية بين سعيد وماكرون، أن "رئيس الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 تموز/يوليو خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية".
وذكرت الرئاسة الفرنسية أنه "أكد على ضرورة استكمال الإصلاحات الجارية في المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس".
وكان الرئيس التونسي قد طرح دستورا جديدا للاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، منذ ثلاثة أيام، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء.
وحسب بيان رسمي قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".
وقد بدأ الرئيس التونسي منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء.
وأبدت دوائر غربية قلقها من تراجع الديمقراطية في تونس، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تونس شهدت تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.
كما لفت الاتحاد الأوروبي، إلى وجود ما قال إنه "إجماع واسع بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني بضرورة الحفاظ على الديمقراطية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала