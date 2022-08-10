https://arabic.sputniknews.com/20220810/الرئيس-الفرنسي-يصف-الاستفتاء-في-تونس-بـالمرحلة-المهمة-1066234209.html
الرئيس الفرنسي يصف الاستفتاء في تونس بـ"المرحلة المهمة"
الرئيس الفرنسي يصف الاستفتاء في تونس بـ"المرحلة المهمة"
وصف إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أمس الثلاثاء، الاستفتاء التونسي الذي أفضى إلى تبني دستور جديد في البلاد بأنه "مرحلة مهمة". 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T03:29+0000
2022-08-10T03:29+0000
2022-08-10T03:29+0000
أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم
إيمانويل ماكرون
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وأفادت قناة فرانس 24، فجر اليوم الأربعاء، بأن ماكرون قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد، دعاه خلالها إلى العمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف" في البلاد.وأكدت الرئاسة الفرنسية في ختام محادثة هاتفية بين سعيد وماكرون، أن "رئيس الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 تموز/يوليو خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية".وكان الرئيس التونسي قد طرح دستورا جديدا للاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، منذ ثلاثة أيام، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء.وحسب بيان رسمي قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".وقد بدأ الرئيس التونسي منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء.وأبدت دوائر غربية قلقها من تراجع الديمقراطية في تونس، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تونس شهدت تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.كما لفت الاتحاد الأوروبي، إلى وجود ما قال إنه "إجماع واسع بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني بضرورة الحفاظ على الديمقراطية".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الغنوشي-يتهم-الرئيس-التونسي-بمنح-نفسه-صلاحيات-فرعونية-ويقول-إنه-تم-إخراجه-من-البرلمان-بدبابة-1066171693.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار تونس اليوم, إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي يصف الاستفتاء في تونس بـ"المرحلة المهمة"
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وصف إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أمس الثلاثاء، الاستفتاء التونسي الذي أفضى إلى تبني دستور جديد في البلاد بأنه "مرحلة مهمة".
وأفادت قناة
فرانس 24، فجر اليوم الأربعاء، بأن ماكرون قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد، دعاه خلالها إلى العمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف" في البلاد.
وأكدت الرئاسة الفرنسية في ختام محادثة هاتفية بين سعيد وماكرون، أن "رئيس الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 تموز/يوليو خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية".
وذكرت الرئاسة الفرنسية أنه "أكد على ضرورة استكمال الإصلاحات الجارية في المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس".
وكان الرئيس التونسي قد طرح دستورا جديدا
للاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، منذ ثلاثة أيام، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء.
وحسب بيان رسمي قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري
في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".
وقد بدأ الرئيس التونسي منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء.
وأبدت دوائر غربية قلقها من تراجع الديمقراطية في تونس، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تونس شهدت
تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.
كما لفت الاتحاد الأوروبي، إلى وجود ما قال إنه "إجماع واسع بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني بضرورة الحفاظ
على الديمقراطية".