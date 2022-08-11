https://arabic.sputniknews.com/20220811/إعلام-1000-رجل-إطفاء-يكافحون-حرائق-الغابات-الوحشية-في-فرنسا-1066305605.html

إعلام: 1000 رجل إطفاء يكافحون حرائق الغابات "الوحشية" في فرنسا

إعلام: 1000 رجل إطفاء يكافحون حرائق الغابات "الوحشية" في فرنسا

قال مسؤولون فرنسيون إن أكثر من 1000 من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات "الوحشية" جنوب غربي فرنسا، حيث دمرت بالفعل ما يقرب من 7000 هكتار (17300 فدان) من... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T15:26+0000

2022-08-11T15:26+0000

2022-08-11T15:26+0000

أخبار فرنسا

حرائق غابات

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ووفقا لـ"بي بي سي"، وصف ممثل رجال الإطفاء غريغوري أليوني لراديو "آر تي إل" الفرنسي الحرائق بأنها "غول، إنها وحش"، لافتا إلى أنها دمرت عددًا من المنازل وأجبرت 10 آلاف من السكان على الفرار، بالقرب من مدينة بوردو.ولفت إلى أن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة تعرقل عملية مكافحة الحرائق.وقال رجل الإطفاء الفرنسي جيروم جين لموقع BFMTV الإخباري: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها حريقًا كهذا"، مشيرا إلى أنه وقبل الإخلاء، اضطر بعض السكان المحليين لإنقاذ أنفسهم من على أسطح المنازل مع اقتراب ألسنة اللهب بسرعة من منازلهم.وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن النمسا وألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا "تتقدم لمساعدة" فرنسا في مكافحة الحريق.وقد شهدت فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، هذا الصيف، موجة من حرائق الغابات المميتة، التي نجمت عن درجات حرارة قياسية وموجات جفاف عبر القارة.واشتعلت كذلك حرائق الغابات في اليونان وإسبانيا وإيطاليا مع انتشار موجة الحر في جميع أنحاء أوروبا، حيث ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بداية العصر الصناعي، وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات.

https://arabic.sputniknews.com/20220811/ماكرون-5-دول-أوروبية-أخرى-تعرض-على-فرنسا-المساعدة-لمكافحة-حرائق-الغابات-1066288161.html

https://arabic.sputniknews.com/20220715/إجلاء-نحو-10-آلاف-شخص-بسبب-حرائق-الغابات-في-فرنسا-1065076231.html

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أخبار فرنسا , حرائق غابات