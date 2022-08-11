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https://arabic.sputniknews.com/20220811/إعلام-1000-رجل-إطفاء-يكافحون-حرائق-الغابات-الوحشية-في-فرنسا-1066305605.html
إعلام: 1000 رجل إطفاء يكافحون حرائق الغابات "الوحشية" في فرنسا
إعلام: 1000 رجل إطفاء يكافحون حرائق الغابات "الوحشية" في فرنسا
قال مسؤولون فرنسيون إن أكثر من 1000 من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات "الوحشية" جنوب غربي فرنسا، حيث دمرت بالفعل ما يقرب من 7000 هكتار (17300 فدان) من... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T15:26+0000
2022-08-11T15:26+0000
أخبار فرنسا
حرائق غابات
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ووفقا لـ"بي بي سي"، وصف ممثل رجال الإطفاء غريغوري أليوني لراديو "آر تي إل" الفرنسي الحرائق بأنها "غول، إنها وحش"، لافتا إلى أنها دمرت عددًا من المنازل وأجبرت 10 آلاف من السكان على الفرار، بالقرب من مدينة بوردو.ولفت إلى أن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة تعرقل عملية مكافحة الحرائق.وقال رجل الإطفاء الفرنسي جيروم جين لموقع BFMTV الإخباري: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها حريقًا كهذا"، مشيرا إلى أنه وقبل الإخلاء، اضطر بعض السكان المحليين لإنقاذ أنفسهم من على أسطح المنازل مع اقتراب ألسنة اللهب بسرعة من منازلهم.وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن النمسا وألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا "تتقدم لمساعدة" فرنسا في مكافحة الحريق.وقد شهدت فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، هذا الصيف، موجة من حرائق الغابات المميتة، التي نجمت عن درجات حرارة قياسية وموجات جفاف عبر القارة.واشتعلت كذلك حرائق الغابات في اليونان وإسبانيا وإيطاليا مع انتشار موجة الحر في جميع أنحاء أوروبا، حيث ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بداية العصر الصناعي، وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/ماكرون-5-دول-أوروبية-أخرى-تعرض-على-فرنسا-المساعدة-لمكافحة-حرائق-الغابات-1066288161.html
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إجلاء-نحو-10-آلاف-شخص-بسبب-حرائق-الغابات-في-فرنسا-1065076231.html
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أخبار فرنسا , حرائق غابات

إعلام: 1000 رجل إطفاء يكافحون حرائق الغابات "الوحشية" في فرنسا

15:26 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / Miguel Riopaيحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / Miguel Riopa
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قال مسؤولون فرنسيون إن أكثر من 1000 من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات "الوحشية" جنوب غربي فرنسا، حيث دمرت بالفعل ما يقرب من 7000 هكتار (17300 فدان) من الغابات.
ووفقا لـ"بي بي سي"، وصف ممثل رجال الإطفاء غريغوري أليوني لراديو "آر تي إل" الفرنسي الحرائق بأنها "غول، إنها وحش"، لافتا إلى أنها دمرت عددًا من المنازل وأجبرت 10 آلاف من السكان على الفرار، بالقرب من مدينة بوردو.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
ماكرون: 5 دول أوروبية أخرى تعرض على فرنسا المساعدة لمكافحة حرائق الغابات
11:01 GMT
ولفت إلى أن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة تعرقل عملية مكافحة الحرائق.
وقال رجل الإطفاء الفرنسي جيروم جين لموقع BFMTV الإخباري: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها حريقًا كهذا"، مشيرا إلى أنه وقبل الإخلاء، اضطر بعض السكان المحليين لإنقاذ أنفسهم من على أسطح المنازل مع اقتراب ألسنة اللهب بسرعة من منازلهم.

بيلين بيليت أصبحت الآن مدينة أشباح، حيث اضطر جميع سكانها البالغ عددهم 2000 نسمة إلى الفرار يوم الأربعاء، بحسب "بي إف إم تي في".

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن النمسا وألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا "تتقدم لمساعدة" فرنسا في مكافحة الحريق.
اندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
إجلاء نحو 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في فرنسا
15 يوليو, 06:13 GMT
وقد شهدت فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، هذا الصيف، موجة من حرائق الغابات المميتة، التي نجمت عن درجات حرارة قياسية وموجات جفاف عبر القارة.

وفي المملكة المتحدة، دخل تحذير باللون الكهرماني من الحرارة الشديدة حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية (99 فهرنهايت) في بعض المناطق خلال الأيام الأربعة المقبلة. حذرت السلطات من أن موجة الحر ستؤثر على الأرجح على الصحة والنقل وظروف العمل.

واشتعلت كذلك حرائق الغابات في اليونان وإسبانيا وإيطاليا مع انتشار موجة الحر في جميع أنحاء أوروبا، حيث ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بداية العصر الصناعي، وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات.
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