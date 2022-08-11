https://arabic.sputniknews.com/20220811/الأرصاد-الإماراتية-تحذر-من-تعرض-البلاد-لكتل-هوائية-رطبة-وأمطار-غزيرة-1066278878.html
الأرصاد الإماراتية تحذر من تعرض البلاد لكتل هوائية رطبة وأمطار غزيرة
الأرصاد الإماراتية تحذر من تعرض البلاد لكتل هوائية رطبة وأمطار غزيرة
صرح المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أنه يتوقع تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي خلال الفترة الحالية يمتد من الشرق في اتجاه الغرب. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T06:30+0000
2022-08-11T06:30+0000
2022-08-11T06:32+0000
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065749126_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_62819583b064ae48d50ec64bc1f37701.jpg
وتوقع المركز أن يكون المنخفض الجوي مصحوبا بتدفق كتل هوائية رطبة من بحر عمان وبحر العرب في اتجاه المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.ويتبع ذلك تكون سحب ركامية مناطق مختلفة أبرزها المنطقتين الجنوبية والشرقية في دولة الإمارات.وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك فرصة لسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة خلال الفترة من الأحد إلى الخميس المقبلين مع احتمال حدوث برق ورعد إضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/البرق-يقصف-والسيول-تجتاح-ماذا-يحدث-لدول-الخليج-في-عز-الصيف؟-1065708093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065749126_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7786a95ad86190909f9e0e64b0831d17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الأرصاد الإماراتية تحذر من تعرض البلاد لكتل هوائية رطبة وأمطار غزيرة
06:30 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 06:32 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
صرح المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أنه يتوقع تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي خلال الفترة الحالية يمتد من الشرق في اتجاه الغرب.
وتوقع المركز أن يكون المنخفض الجوي مصحوبا بتدفق كتل هوائية رطبة من بحر عمان وبحر العرب في اتجاه المنطقة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
ويتبع ذلك تكون سحب ركامية
مناطق مختلفة أبرزها المنطقتين الجنوبية والشرقية في دولة الإمارات.
وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك فرصة لسقوط أمطار
غزيرة إلى متوسطة خلال الفترة من الأحد إلى الخميس المقبلين مع احتمال حدوث برق ورعد إضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة.