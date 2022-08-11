https://arabic.sputniknews.com/20220811/مبعوث-أوكرانيا-الخاص-للشرق-الأوسط-يدعو-الدول-العربية-إلى-الانضمام-للعقوبات-المفروضة-على-روسيا-1066285947.html
مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الأوسط يدعو الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا
مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الأوسط يدعو الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا
دعا مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ماكسيم صبح، الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T10:06+0000
2022-08-11T10:06+0000
2022-08-11T11:02+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن ماكسيم طالب الدول العربية بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأكد المبعوث الأوكراني أن "بلاده تستهدف ضمان النزعة الإيجابية بما يضمن استمرار توريد الحبوب للأسواق"، متوقعا خسائر بنسبة الثلث في المحاصيل في أوكرانيا.وأوضح المبعوث الأوكراني رؤية بلاده في كثير من قضايا المنطقة، حيث شدد على أن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الأمثل، لافتا إلى أنه "لابد أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة".وأبدى ماكسيم قلقه من التطورات في اليمن، مدينا "هجمات الحوثيين التي تعرضت لها السعودية والإمارات".ودعا ماكسيم الجزائر والمغرب لتكثيف اللقاءات الدبلوماسية ومناقشة الملفات الخلافية بين البلدين، مؤكدا تقديره للمبادرة العربية التي تم بموجبها إنشاء مجموعة الاتصال بشأن الأزمة في أوكرانيا.وقد أفاد مراسل سبوتنيك أن الجلسة قد انتهت "دون أي تعقيب من المندوبين الدائمين على كلمة مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط".
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأمم-المتحدة-الشرق-الأوسط-هو-الأكثر-عرضة-لأزمات-غذائية-بسبب-النزاع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1060749020.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الأوسط يدعو الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا
10:06 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
دعا مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ماكسيم صبح، الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن ماكسيم طالب الدول العربية بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا
بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأكد المبعوث الأوكراني أن "بلاده تستهدف ضمان النزعة الإيجابية بما يضمن استمرار توريد الحبوب للأسواق"، متوقعا خسائر بنسبة الثلث في المحاصيل في أوكرانيا.
تأكيدات المبعوث الأوكراني جاءت خلال اجتماع طارىء على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة بطلب من أوكرانيا.
وأوضح المبعوث الأوكراني رؤية بلاده في كثير من قضايا المنطقة، حيث شدد على أن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الأمثل، لافتا إلى أنه "لابد أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة".
وأبدى ماكسيم قلقه من التطورات في
اليمن، مدينا "هجمات الحوثيين التي تعرضت لها السعودية والإمارات".
ودعا ماكسيم الجزائر والمغرب لتكثيف اللقاءات الدبلوماسية ومناقشة الملفات الخلافية بين البلدين، مؤكدا تقديره للمبادرة العربية التي تم بموجبها إنشاء مجموعة الاتصال بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقد أفاد مراسل سبوتنيك أن الجلسة قد انتهت "دون أي تعقيب من المندوبين الدائمين على كلمة مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط".