https://arabic.sputniknews.com/20220813/البنتاغون-ينفي-تزويد-أوكرانيا-بأي-أسلحة-تمكنها-من-مهاجمة-القرم-1066355119.html

البنتاغون ينفي تزويد أوكرانيا بأي أسلحة تمكنها من مهاجمة القرم

البنتاغون ينفي تزويد أوكرانيا بأي أسلحة تمكنها من مهاجمة القرم

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تزويد أوكرانيا بأية أسلحة تمكنها من مهاجمة وضرب الأراضي الروسية، وذلك تعليقا على الانفجارات التي حدثت في منطقة مطار... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T06:49+0000

2022-08-13T06:49+0000

2022-08-13T06:50+0000

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وحسب "فرانس برس"، قال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين: "لم نزود أوكرانيا بما يسمح لها أو يمكنها من ضرب القرم".واستبعد المسؤول أن تكون الانفجارات عبارة عن ضربة بواسطة صواريخ تكتيكية موجهة دقيقة متوسطة المدى التي كانت كييف طلبت التزود بها والتي يمكن أن تطلق بواسطة منظومات "هيمارس" الصاروخية الأمريكية الموجودة في أوكرانيا.وأضاف المسؤول "ليست صواريخ متوسطة المدى لأننا لم نزودهم بها"، مؤكدا أن أي أسلحة أمريكية لم تستخدم لمهاجمة القرم.وأوضح المسؤول أن البنتاغون ليس لديه معلومات مؤكدة حول أسباب الانفجارات التي حدثت في منطقة مطار ساكي العسكري في شبه جزيرة القرم.وكان مصدر في وزارة الدفاع الروسية قد أكد لوكالة "سبوتنيك"، أن "انتهاك متطلبات السلامة من الحرائق هو السبب الرئيسي لانفجار عدة ذخائر في مطار "ساكي".بحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن ذخيرة انفجرت في مطار "ساكي" في شبه جزيرة القرم، نهارا، الثلاثاء الماضي، ولم يصب أحد بأذى، ولم تتضرر معدات الطيران، ويجري تحديد الأسباب.ووفقا لوزير الصحة في القرم، قسطنطين سكوروبسكي، فقد نُقل 5 مصابين، بينهم طفل، إلى المستشفى بعد الانفجارات، وقد خرج 4 منهم بالفعل إلى منازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وبقي مصاب في غرفة العمليات. وبحسب معلومات رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، فقد قتل شخص واحد في الانفجارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/الدفاع-الروسية-انفجار-ذخائر-في-منطقة-مطار-ساكي-العسكري-في-نوفوفيدوروفكا-بشبه-جزيرة-القرم-1066217942.html

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