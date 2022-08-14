https://arabic.sputniknews.com/20220814/الداخلية-المصرية-تكشف-سبب-حريق-كنيسة-المنيرة-1066385882.html
الداخلية المصرية تكشف سبب حريق كنيسة المنيرة
الداخلية المصرية تكشف سبب حريق كنيسة المنيرة
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن السبب الذي أدى إلى نشوب حريق في كنيسة "أبو سيفين" في محافظة الجيزة، اليوم الأحد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الداخلية المصرية في بيان رسمي لها: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات".وتابعت أنه "يجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في بيان لها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وقالت الكنيسة في بيانها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وتابعت الكنيسة في بيانها أنه "وفقا لمصادر من وزارة الصحة فإن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا".وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجار حصر الوفيات".وأضافت أنه تم "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق".في سياق متصل، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/مصر-إصابة-55-في-حادث-حريث-كنيسة-بالجيزة-وجار-حصر-الوفيات-1066384128.html
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الداخلية المصرية تكشف سبب حريق كنيسة المنيرة
11:14 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن السبب الذي أدى إلى نشوب حريق في كنيسة "أبو سيفين" في محافظة الجيزة، اليوم الأحد.
وقالت الداخلية المصرية في بيان رسمي لها: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات".
وتابعت أنه "يجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".
وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية
في بيان لها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وقالت الكنيسة في بيانها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وتابعت الكنيسة في بيانها أنه "وفقا لمصادر من وزارة الصحة فإن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.
وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجار حصر الوفيات".
وأضافت أنه تم "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق".
في سياق متصل، وجه الرئيس المصري
، عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.