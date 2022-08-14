https://arabic.sputniknews.com/20220814/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-275-من-القوميين-المتطرفين-الأوكرانيين-في-عمليات-متفرقة-1066384603.html
الدفاع الروسية: مقتل نحو 275 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين في عمليات متفرقة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 275 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين في عمليات متفرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 275 من القوميين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T10:30+0000
2022-08-14T10:30+0000
2022-08-14T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء أيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية اليوم الأحد: "دمرت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 66 قرب جرجينسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقُتل ما يصل إلى 40 قوميًا... ونتيجة لضربات القوات الجوية الفضائية الروسية على نقاط تجميع أفراد ومعدات اللواء 63 الميكانيكي بمنطقة خيرسون، قُتل 35 قوميًا... وأدت ضربات مركزة على موقع اللواء 53 الميكانيكي إلى مقتل نحو 200 من القوميين".وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 5 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى 151 نقطة تجمع للأفراد والمعدات.كما أعلن كوناشينكوف أنه "نتيجة للعمليات الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير مدينة أودي في منطقة خاركوف بالكامل".وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-بشكل-كامل-على-بلدة-بيسكي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1066359817.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
الدفاع الروسية: مقتل نحو 275 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين في عمليات متفرقة
10:30 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 275 من القوميين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء أيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية اليوم الأحد: "دمرت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 66 قرب جرجينسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقُتل ما يصل إلى 40 قوميًا... ونتيجة لضربات القوات الجوية الفضائية الروسية على نقاط تجميع أفراد ومعدات اللواء 63 الميكانيكي بمنطقة خيرسون، قُتل 35 قوميًا... وأدت ضربات مركزة على موقع اللواء 53 الميكانيكي إلى مقتل نحو 200 من القوميين".
وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 5 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى 151 نقطة تجمع للأفراد والمعدات.
كما أعلن كوناشينكوف أنه "نتيجة للعمليات الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير مدينة أودي في منطقة خاركوف بالكامل".
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.