https://arabic.sputniknews.com/20220814/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تحصي-خسائر-الجانب-الأوكراني-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1066381688.html
جمهورية لوغانسك الشعبية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية
جمهورية لوغانسك الشعبية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 40 شخصا من مقاتليها خلال يوم واحد، بالإضافة إلى معدات عسكرية. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T08:13+0000
2022-08-14T08:13+0000
2022-08-14T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية
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وجاء في البيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وخلال العمليات الهجومية النشطة لوحدات جمهورية لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات العسكرية. بلغت 40 فردا، و5 ناقلات جند مدرعة، و6 وحدات من الآليات الخاصة".يشار إلى أنه خلال 13 أغسطس/آب، تم تطهير أكثر من خمسة هكتارات من الأراضي من المواد المتفجرة التي خلفتها القوات الأوكرانية في منطقتي بيلايا غورا وأوريخوفو.وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-بشكل-كامل-على-بلدة-بيسكي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1066359817.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات الأوكرانية
جمهورية لوغانسك الشعبية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية
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أعلنت الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 40 شخصا من مقاتليها خلال يوم واحد، بالإضافة إلى معدات عسكرية.
وجاء في البيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وخلال العمليات الهجومية النشطة لوحدات جمهورية لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات العسكرية. بلغت 40 فردا، و5 ناقلات جند مدرعة، و6 وحدات من الآليات الخاصة".
يشار إلى أنه خلال 13 أغسطس/آب، تم تطهير أكثر من خمسة هكتارات من الأراضي من المواد المتفجرة التي خلفتها القوات الأوكرانية في منطقتي بيلايا غورا وأوريخوفو.
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.