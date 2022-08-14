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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220814/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تحصي-خسائر-الجانب-الأوكراني-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1066381688.html
جمهورية لوغانسك الشعبية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية
جمهورية لوغانسك الشعبية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 40 شخصا من مقاتليها خلال يوم واحد، بالإضافة إلى معدات عسكرية. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T08:13+0000
2022-08-14T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية
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وجاء في البيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وخلال العمليات الهجومية النشطة لوحدات جمهورية لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات العسكرية. بلغت 40 فردا، و5 ناقلات جند مدرعة، و6 وحدات من الآليات الخاصة".يشار إلى أنه خلال 13 أغسطس/آب، تم تطهير أكثر من خمسة هكتارات من الأراضي من المواد المتفجرة التي خلفتها القوات الأوكرانية في منطقتي بيلايا غورا وأوريخوفو.وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-بشكل-كامل-على-بلدة-بيسكي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1066359817.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات الأوكرانية

جمهورية لوغانسك الشعبية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

08:13 GMT 14.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصوردبابة تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية
دبابة تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 40 شخصا من مقاتليها خلال يوم واحد، بالإضافة إلى معدات عسكرية.
وجاء في البيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وخلال العمليات الهجومية النشطة لوحدات جمهورية لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات العسكرية. بلغت 40 فردا، و5 ناقلات جند مدرعة، و6 وحدات من الآليات الخاصة".
يشار إلى أنه خلال 13 أغسطس/آب، تم تطهير أكثر من خمسة هكتارات من الأراضي من المواد المتفجرة التي خلفتها القوات الأوكرانية في منطقتي بيلايا غورا وأوريخوفو.
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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أمس, 10:31 GMT
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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