https://arabic.sputniknews.com/20220815/الخارجية-الإيرانية-استقرار-العراق-مهم-لطهران-ولتنمية-العلاقات-بين-البلدين-1066415842.html
الخارجية الإيرانية: استقرار العراق مهم لطهران ولتنمية العلاقات بين البلدين
الخارجية الإيرانية: استقرار العراق مهم لطهران ولتنمية العلاقات بين البلدين
أكدت الخارجية الإيرانية، أهمية استقرار بغداد بالنسبة لطهران، لافتًا إلى أن الاستقرار سيوفر تنمية اقتصادية وإمكانية لتطوير العلاقات بين البلدين. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T07:50+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "ننظر إلى العراق كدولة واحدة، واستقرار هذا البلد مهم جدًا بالنسبة لنا، حيث سيوفر الاستقرار هناك تنمية اقتصادية وإمكانية تطوير العلاقات مع إيران".وأضاف أن "قضايا العراق مهمة بالنسبة لنا ونحاول بضوء العلاقات الإيجابية والبناءة مع مختلف التيارات السياسية المساعدة للوصول لوجهات نظر متقاربة".وسبق لزعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، أن دعا الأربعاء الماضي، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.وعبر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-نؤكد-دائما-أهمية-استقرار-وأمن-العراق-1065833091.html
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العالم, إيران, العراق
الخارجية الإيرانية: استقرار العراق مهم لطهران ولتنمية العلاقات بين البلدين
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أكدت الخارجية الإيرانية، أهمية استقرار بغداد بالنسبة لطهران، لافتًا إلى أن الاستقرار سيوفر تنمية اقتصادية وإمكانية لتطوير العلاقات بين البلدين.
طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "ننظر إلى العراق كدولة واحدة، واستقرار هذا البلد مهم جدًا بالنسبة لنا، حيث سيوفر الاستقرار هناك تنمية اقتصادية وإمكانية تطوير العلاقات مع إيران".
وأضاف أن "قضايا العراق مهمة بالنسبة لنا ونحاول بضوء العلاقات الإيجابية والبناءة مع مختلف التيارات السياسية المساعدة للوصول لوجهات نظر متقاربة".
وسبق لزعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، أن دعا الأربعاء الماضي، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة
، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وعبر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي
، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.