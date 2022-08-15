عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220815/الخارجية-الإيرانية-استقرار-العراق-مهم-لطهران-ولتنمية-العلاقات-بين-البلدين-1066415842.html
الخارجية الإيرانية: استقرار العراق مهم لطهران ولتنمية العلاقات بين البلدين
الخارجية الإيرانية: استقرار العراق مهم لطهران ولتنمية العلاقات بين البلدين
أكدت الخارجية الإيرانية، أهمية استقرار بغداد بالنسبة لطهران، لافتًا إلى أن الاستقرار سيوفر تنمية اقتصادية وإمكانية لتطوير العلاقات بين البلدين. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T07:50+0000
2022-08-15T07:50+0000
العالم
إيران
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "ننظر إلى العراق كدولة واحدة، واستقرار هذا البلد مهم جدًا بالنسبة لنا، حيث سيوفر الاستقرار هناك تنمية اقتصادية وإمكانية تطوير العلاقات مع إيران".وأضاف أن "قضايا العراق مهمة بالنسبة لنا ونحاول بضوء العلاقات الإيجابية والبناءة مع مختلف التيارات السياسية المساعدة للوصول لوجهات نظر متقاربة".وسبق لزعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، أن دعا الأربعاء الماضي، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.وعبر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-نؤكد-دائما-أهمية-استقرار-وأمن-العراق-1065833091.html
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101994/25/1019942589_586:0:4085:2624_1920x0_80_0_0_9f1da7544490ceb09a6f42716d7b2a0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, العراق

الخارجية الإيرانية: استقرار العراق مهم لطهران ولتنمية العلاقات بين البلدين

07:50 GMT 15.08.2022
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أكدت الخارجية الإيرانية، أهمية استقرار بغداد بالنسبة لطهران، لافتًا إلى أن الاستقرار سيوفر تنمية اقتصادية وإمكانية لتطوير العلاقات بين البلدين.
طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "ننظر إلى العراق كدولة واحدة، واستقرار هذا البلد مهم جدًا بالنسبة لنا، حيث سيوفر الاستقرار هناك تنمية اقتصادية وإمكانية تطوير العلاقات مع إيران".
وأضاف أن "قضايا العراق مهمة بالنسبة لنا ونحاول بضوء العلاقات الإيجابية والبناءة مع مختلف التيارات السياسية المساعدة للوصول لوجهات نظر متقاربة".
وسبق لزعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، أن دعا الأربعاء الماضي، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
إيران: نؤكد دائما أهمية استقرار وأمن العراق
1 أغسطس, 09:05 GMT
وعبر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксируют последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала