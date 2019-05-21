أول تعليق لتركي آل الشيخ على انضمام خماسي بيراميدز لمنتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه "يعبر سعادته عن سعادته بانضمام هذا العدد من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، وضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل".

وتابع أن اللاعبين هم "الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا".

وأضاف آل الشيخ أن "انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم، في أول موسم للفريق هو إنجاز كبير وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية، بما يمتلكه من نجوم وإدارة تسعى لتطوير الفريق وجعله الأفضل والأقوى في مصر وأفريقيا".

وشدد آل الشيخ على أنه "يتمنى التوفيق بشكل عام للمنتخب المصري في كأس الأمم، ويتمنى خصوصا النجاح للاعبي بيراميدز مع الفراعنة في البطولة وأن يثبتوا نجاحهم وأنهم ينتمون لمنظومة ناجحة، وأن يكون التوفيق في صالح مصر بالبطولة القارية".

يشار إلى أن منتخب مصر يخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، في الفترة ما بين 21 يونيو/ حزيران و19 من شهر يوليو/ تموز المقبل.