سيشارك في أمم أفريقيا... "كاف" يرفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة

وقال عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، ورئيس لجنة الحكام المصرية، تلقينا خطابا من الاتحاد الأفريقي برفع الإيقاف بناء على مذكرة وتظلمات مقدمة من اتحاد الكرة".

وأوضح "وبالتالي أصبح من حق جهاد جريشة التواجد في بطولة كأس أمم أفريقيا، نفخر بتواجد 3 حكام ساحة و3 مساعدين في البطولة المقامة على أرضنا".

وأتم "سعيد جدا بهذا القرار وهو رد على المشككين بشأن أن اتحاد الكرة مقصر، وأنني كنت متقاعسا ولكننا تمكنا من رفع الإيقاف، واستعاد جريشة حقه".

وينضم جريشة غدا السبت لمعسكر الحكام المشاركين في البطولة. المعسكر بدأ يوم 12 من الشهر الجاري في أحد الفنادق بالقاهرة.بحسب ما أفاد موقع "Filgoal".

يذكر أن جريشة أوقف من قبل كاف لمدة 6 أشهر في أعقاب إدارته للقاء الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار "كاف" بسبب ما اعتبره سوء إدارة جريشة لمباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

واعتبر فريق "الوداد" أن قرارات الحكم المصري كانت مجحفة في حقه، بعدما ألغى هدفا "صحيحا" للفريق، بالإضافة إلى تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب "الترجي" خلال أحداث الشوط الثاني.