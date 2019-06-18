معلق عربي شهير ينضم إلى قناة "تايم سبورتس" خلال بطولة الأمم الأفريقية

أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي انضمامه إلى قناة "Time Sports" للتعليق على مباريات بطولة الأمم الأفريقية، مصر 2019.

وكتب الكعبي عبر حسابه على "تويتر": "يُسعدني المشاركة في التعليق على كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة مع قناة "Time sport"، شكرا على ثقة الأشقاء في مصر والشكر للأخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الأشقاء في الحدث الأفريقي الهام".

علي سعيد الكعبي هو آخر المنضمين إلى قناة "تايم سبورتس" التي أعلنت صباح اليوم عن انضمام اثنين من نجوم الكرة العالمية إلى استوديوهاتها التحليلية خلال بطولة الأمم الأفريقية، وهما الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو، حيث يتزاملان مع مجموعة من نجوم الكرة المصرية والأفريقية، على رأسهم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حازم إمام، عماد متعب، حسني عبد ربه وعبد الظاهر السقا.

يُسعدني المشاركة في التعليق على كأس الامم الافريقية بالقاهرة مع قناة time sports ، شكرا على ثقة الاشقاء في مصر والشكر للاخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الاشقاء في الحدث الافريقي الهام. — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) June 18, 2019

جدير بالذكر أن قناة "تايم سبورتس" تنقل مباريات بطولة الأمم الأفريقية مجانا في مصر عبر بثها الأرضي، كما يمكن مشاهدة برامجها، عبر القمر الصناعي "نايل سات" على تردد 11449 أفقي.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة منذ انطلاق البطولة، وتجرى على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس".

وتنطلق مباراة افتتاح البطولة بين مصر وزيمبابوي، يوم الجمعة في تمام العاشرة مساءً باستاد القاهرة الدولي.