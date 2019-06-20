اليوم... رئيس الـ"كاف" يعقد مؤتمرا صحفيا في استاد القاهرة

يعقد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس 20 يونيو / حزيران، قبل يوم من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق غدا في مصر.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، استاد القاهرة، لاستضافة المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد القاري، الذي تولى رئاسة "الكاف" في عام 2017 على حساب الكاميروني عيسى حياتو.

وتحتضن مصر البطولة لأول مرة في فصل الصيف، بمشاركة 24 منتخبا بعد زيادتها بدلا من 16فريقا في النسخ الماضية.

ومن المتوقع أن يتطرق أحمد أحمد، في مؤتمره الصحف، للحديث عن استعدادات مصر لاستضافة البطولة الأفريقية، وكذلك أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، إلى جانب مزاعم تورطه في قضايا فساد وخضوعه للتحقيق على مدار 10 ساعات متواصلة من جانب الشرطة الفرنسية تجاه الاتهامات الموجهة إليه.

وتقام أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 على استاد القاهرة، في مواجهة تجمع منتخب مصر أمام نظيره زيمبابوي.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.