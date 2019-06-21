المدير الفني لمنتخب مدغشقر: لا نمتلك الخبرة وأي نتيجة إيجابية ستكون مفاجأة

قال المدير الفني لمنتخب مدغشقر، نيكولا ديبوي، إن فريقه لا يمتلك الخبرة الكافية في البطولات الأفريقية على اعتبار أنها المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب الملغاشي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات في ملعب الإسكندرية للحديث عن مواجهة فريقه أمام غينيا في مسستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو/ حزيران وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف ديبوي "فريقنا جاهز لمباراة الغد أمام غينيا، وبذلنا كلنا ما بوسعنا في مرحلة المباريات التحضيرية للبطولة، وأعتقد أننا وصلنا إلى أعلى معدلات التجانس في تلك التجارب الودية".

وأكمل ديبوي تصريحاته مؤكدا "أن بعض نتائج الفريق قد تكون سلبية ولكن أتصور أننا وصلنا إلى المطلوب بخصوص تجانس وانسجام جميع عناصر المنتخب".

وتابع: "أعتقد أن لاعبي المنتخب قاموا بأداء ما عليهم وبذلوا قصارى جهدهم من أجل الوصول إلى ذلك اليوم والمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ مدغشقر".

ويرى المدير الفني لمنتخب مدغشقر أن أي نتائج إيجابية سيحقهها المنتخب ستكون مفاجأة للجميع، معربا عن فخره بالتواجد اليوم في حضور وسائل الإعلام للحديث عن أول مواجهة لفريق مدغشقر في الكان".

يواجه المنتخب الملغاشي نظيره الغيني غدا في مستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تستضيفها الإسكندرية، وتضم منتخبات نيجيريا، غينيا، بورندى، مدغشقر.