رسميا... المنتخب الكاميروني يحسم موقفه من المشاركة في أمم أفريقيا

أصدر نجوم منتخب الكاميرون بيانا رسميا إلى الشعب الكاميروني أعلنوا فيه إنهاء الاضراب والسفر إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وجاء بيان نجوم منتخب الكاميرون حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكاميرونية كالتالي:

"لقد قررنا وضع حد لجميع المفاوضات المتعلقة بمكافآتنا، سنأخذ الطريق إلى مصر اليوم، نريد أن نطمئن الشعب الكاميروني إلى أننا سنذهب إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 بتصميم على تقديم أفضل ما لدينا وجعل كرة القدم الكاميرونية تتألق، سنكرس أنفسنا فقط لواجبنا وحصد اللقب، من الواضح أن العديد من الأشياء يجب أن تتغير وهذا هو السبب في أننا اتخذنا موقفًا قويًا في الأيام الأخيرة، شكرا لكم على دعمكم المستمر".

وكشفت الإذاعة الوطنية في الكاميرون أن قادة المنتخب أعلنوا استعداد اللاعبين للسفر إلى مصر وفض الاضراب بعدما تم التوصل لاتفاق مع الحكومة والاتحاد الكاميروني لكرة القدم على حل أزمة المستحقات المالية.

وأضافت الإذاعة الكاميرونية، أن اتحاد الكرة وعد كل لاعب بمكافأة قدرها 7.500 يورو حال التأهل لدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب منح كل لاعب مبلغ 30 ألف يورو، وهي منحة خاصة بالتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2019.

وحجز منتخب الكاميرون مقعده في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حل ثانياً في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، خلف المغرب صاحب الصدارة.

يسجل منتخب الكاميرون الظهور الـ19 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، وسبق أن توج باللقب في خمس مناسبات ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب القاري، خلف منتخب مصر.

وخاض منتخب الكاميرون 80 مباراة في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، تذوق خلالها طعم الانتصار في 40 مباراة، وتعادل في 25 مباراة بينما خسر 15 لقاء.