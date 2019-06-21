إصابة نجم منتخب نيجيريا بأزمة قلبية في الإسكندرية

أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأنه أثناء التدريب، فقد اللاعب وعيه وأغمي عليه، نتيجة توقف عضلة القلب.

وأضاف، على الفور تدخل الفريق الطبي المرافق للفريق النيجيري، الذي طلب نقله إلى المستشفى لأجراء عملية قسطرة في القلب.

يبلغ صامويل كالو من العمر 21 عاما ويلعب في نادي بوردو الفرنسي.

يذكر أن المنتخب النيجيري يقع ضمن المجموعة الثانية مع غينيا ومدغشقر وبورندي.

وتنطلق اليوم منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وهي المرة الخامسة التي تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة في الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما في شهر يناير.

وتُفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة في استاد القاهرة الدولي.