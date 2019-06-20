الهواتف من بينها... الأمن المصري يعلن قائمة ممنوعات ملاعب أمم أفريقيا

أصدرت وزارة الداخلية بيانا وضعت فيه قائمة الضوابط والممنوعات لدخول الملاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.

وجاءت من بين قائمة الممنوعات لدخول ملاعب أمم أفريقيا، الهواتف المغلقة بجميع صورها وأشكالها، بالإضافة إلى تزويد الملاعب بطائرات دون طيار لرصد عمليات الشغب داخل الملاعب.

ولأول مرة تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، مقسمين على 6 مجموعات.

وجاء البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، كالتالي:

تهيب وزاره الداخلية بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر — زيمبابوي" يوم الجمعة الموافق 21/6/2019 باستاد القاهرة الدولي.. فقد تم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد وصولا للمدرجات، وذلك على النحو التالي:

— لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع.

— تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساء يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة 6,30 مساء، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.

— يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات، التي يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر حملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة.. من بينها الآتي (الأسلحة النارية بكافة أنواعها حتى المرخص منها، أو التي يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص — محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية — شماريخ — الآلات الحادة والمدببة — أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال — مواد سريعة الاشتعال —عبوات الغاز المضغوطة — أقلام الليزر — الصفارات — الإسبراى — POWER BANK — علب الكبريت — العصى الخشبية للأعلام — الولاعات — شواحن التليفونات المحمولة — التليفون المحمول المغلق — زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية — الأسلاك الكهربائية بأنواعها ، البطاريات الجافة — أجهزة الريموت كونترول — مفاتيح الكهرباء — شرائح لحام الأسلاك).

— يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.

— تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما تم إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات، ووضع خطة مرورية لاستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الإستاد عند الضرورة.

— تم وضع علامات إرشادية بمنطقة استاد القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة والتي يمكن الاسترشاد من خلالها.

— سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم في مواجهة أي إخلال بالأمن والنظام، كذا تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاباً نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدى لأحداث شغب أو اعتداء على المنشآت.

— ويشار إلى أن الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على إستاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق كافة عناصر الأمن والأمان، من بينها ما يلى — الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ"Fan ID " ومطابقتها مع التذكرة، حتى لا يتم تسلل أي أحد غير معروف أو مشكوك في سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية في إطار الروح الرياضية

— الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التي تستخدم في تعكير صفو المباريات.

— لأول مرة في الملاعب المصرية، الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها في المباريات الرياضية.

— لأول مرة، سيتم تأمين الملاعب وجميع مباريات البطولة بطائرات "الدرون"، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الملاعب لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين.

— لأول مرة ففي مباريات البطولة، يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الإستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله منطقة الإستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة.

— وتهيب وزارة الداخلية الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية وبما يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها.