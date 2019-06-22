منتخب المغرب يفتقد أحد نجومه في افتتاح أمم أفريقيا 2019

لن يكون يونس بلهندة، لاعب وسط المنتخب المغربي، قادرا على خوض مواجهة الأحد أمام منتخب ناميبيا في كأس الأمم الأفريقية، بسبب الإصابة، التي تعرض لها في الكاحل.

ووفقا لما علمته "سبوتنيك" من داخل معسكر المنتخب المغربي، لم يتمكن لاعب "جالاتاسراي" التركي من خوض آخر تدريبين، لأسود الأطلس.

واكتفى صاحب الـ29 عاما، بآداء التدريبات البدنية، ومن المتوقع أن يكون يوسف آيت بناصر هو البديل الأقرب لتعويض بلهندة خلال مباراة ناميبيا.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب المغرب في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية، بجانب منتخبات ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.