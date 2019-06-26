بالفيديو... أهداف مباراة مصر والكونغو في كأس أمم أفريقيا

وافتتح قائد منتخب مصر، أحمد المحمدي التسجيل في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، ثم أضاف نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.
#AFCON2019— —عـــزيز،الشَمـرِي 𖤐. (@Abdulazizz988) June 26, 2019
مصر 1 × 0 الكونغو | هدف احمد المحمدي 25" 🎥 pic.twitter.com/XcEnooOUhm
وبتلك النتيجة رفض منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، خلف أوغندا برصيد 4 نقاط، فيما تلقت الكونغو الخسارة الثانية في البطولة.
هدف بو صلاح #مصر_الكونغو pic.twitter.com/3UNnVtNiwf— —عـــزيز،الشَمـرِي 𖤐. (@Abdulazizz988) June 26, 2019
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة في دور المجموعات منتخب اوغندا، فيما سيلتقي الكونغو مع زيمبابوي.
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