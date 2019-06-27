بعد الفوز على السنغال... البلايلي: هدفنا جلب الكأس للجزائر

قال يوسف البلايلي، نجم منتخب الجزائر، إنه سعيد بالفوز على منتخب السنغال، الذي كان دائما من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة.

وأضاف البلايلي، "هذه ليست آخر مباراة سنفوز بها"، مؤكدا أن منتخب الجزائر استعد بشكل قوي لخوض غمار هذه البطولة.

وتابع، "أتمنى أن يحالفنا الحظ".

وأوضح النجم الجزائري، أن "هدف كل اللاعبين هو جلب الكأس للجزائر بعد غياب والتأهل لدور الـ 16 بمثابة أول خطوة لتحقيق الهدف".

من جانبه، أعرب إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر، عن سعادته للفوز بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد السنغال.

وقال ابن ناصر، إن "الجائزة ستكون حافز له من أجل مواصلة التألق، مشددا على أنهم استعدوا جيدا للمباراة، وتمكنوا من الفوز على منتخب كبير بحجم السنغال.

وتمكن منتخب الجزائر، مساء اليوم الخميس، من حصد الفوز الثاني له في كأس الأمم الأفريقية، بفوزه الثمين على السنغال في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية.

وتمكن محاربو الصحراء من الفوز بهدف دون رد على السنغال، في مباراة مليئة بالإثارة والسرعة.

وسجل هدف الجزائر، يوسف البلايلي في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وبذلك الفوز تضمن الجزائر تأهلها إلى الأدوار المقبلة، في انتظار مباراتها الأخيرة أمام تنزانيا، فيما ستسعى السنغال إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام كينيا.

ويتصدر منتخب الجزائر بتلك النتيجة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تظل السنغال بالمركز الثاني وفي جعبتها 3 نقاط.