بالفيديو... أهداف مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا (1-1)

ورغم أدائه القوي والهجومي، إلا أن "غلطة الشاطر" حارس تونس، المعز حسن، أهدت منتخب مالي التقدم في الدقيقة 60، بعدما فشل في السيطرة على ركلة ركنية لعبها ديادي ساماسيكو، وذهب بالكرة في المرمى.
66" | Tunisia 0-1 Mali@diadios scores his first goal for Mali from a corner kick after a mistake from Tunisian goalkeeper Mouez Hassen#AFCON2019 #TUNMLI pic.twitter.com/GALnFsOnyO— #AFCON2019 (@ourAfricanFooty) June 28, 2019
75" | Tunisia 1-1 Mali— #AFCON2019 (@ourAfricanFooty) June 28, 2019
Wabhi Khazri scores the equalizer for Tunisia after a wicked deflection from a free kick#AFCON2019 #TUNMLI pic.twitter.com/Nj9ImJXXG2
ولكن عادل وهبي الخرزي النتيجة لنسور قرطاج في الدقيقة 70 من ركلة حرة سددها بقوة لتصطدم بحائط الصد، لتغير الكرة من اتجاهها وتغالط الحارس وتدخل في المرمى.
Africa Nations Cup | Tunisia 1 × 1 Mali | Equalizer goal | HD #TUNMLI pic.twitter.com/BcQP3RLeVV— Irina #AFCON2019 (@SmqMr7) June 28, 2019
Africa Nations Cup | Tunisia 0 × 1 Mali | Mali's first goal | HD pic.twitter.com/nxTdMDQnOb— Irina #AFCON2019 (@SmqMr7) June 28, 2019
وبتلك النتيجة يرفع منتخب تونس رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، خلف مالي التي رفعت رصيدها إلى 4 نقاط، في انتظار مواجهة الليلة بين أنغولا وموريتانيا.
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