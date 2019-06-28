بالفيديو... أهداف مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا (1-1)

تعادل منتخب تونس، مساء اليوم الجمعة، في مواجهته النارية أمام مالي بهدف من دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

ورغم أدائه القوي والهجومي، إلا أن "غلطة الشاطر" حارس تونس، المعز حسن، أهدت منتخب مالي التقدم في الدقيقة 60، بعدما فشل في السيطرة على ركلة ركنية لعبها ديادي ساماسيكو، وذهب بالكرة في المرمى.

66" | Tunisia 0-1 Mali@diadios scores his first goal for Mali from a corner kick after a mistake from Tunisian goalkeeper Mouez Hassen#AFCON2019 #TUNMLI pic.twitter.com/GALnFsOnyO — #AFCON2019 (@ourAfricanFooty) June 28, 2019

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75" | Tunisia 1-1 Mali



Wabhi Khazri scores the equalizer for Tunisia after a wicked deflection from a free kick#AFCON2019 #TUNMLI pic.twitter.com/Nj9ImJXXG2 — #AFCON2019 (@ourAfricanFooty) June 28, 2019

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ولكن عادل وهبي الخرزي النتيجة لنسور قرطاج في الدقيقة 70 من ركلة حرة سددها بقوة لتصطدم بحائط الصد، لتغير الكرة من اتجاهها وتغالط الحارس وتدخل في المرمى.

Africa Nations Cup | Tunisia 1 × 1 Mali | Equalizer goal | HD #TUNMLI pic.twitter.com/BcQP3RLeVV — Irina #AFCON2019 (@SmqMr7) June 28, 2019

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Africa Nations Cup | Tunisia 0 × 1 Mali | Mali's first goal | HD pic.twitter.com/nxTdMDQnOb — Irina #AFCON2019 (@SmqMr7) June 28, 2019

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وبتلك النتيجة يرفع منتخب تونس رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، خلف مالي التي رفعت رصيدها إلى 4 نقاط، في انتظار مواجهة الليلة بين أنغولا وموريتانيا.