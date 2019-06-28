مدرب مالي يلوم الظروف المناخية الصعبة على التعادل مع تونس

أرجع محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، خسارة فريقه نقاط الفوز أمام تونس، واكتفائه بنقطة التعادل إلى "الظروف المناخية الصعبة" التي واجهها الفريقين خلال المباراة.

وتعادلت مالي أمام تونس بهدف لكل منهما، في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد، وفي أجواء حارة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب تونس رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، خلف مالي التي رفعت رصيدها إلى 4 نقاط، في انتظار مواجهة الليلة بين أنغولا وموريتانيا.

قال المدير الفني لمنتخب مالي في المؤتمر الصحفي "نحن فريق صغير، وعناصره أغلبها من الشباب، والتعادل مع منتخب ذو خبرات كبيرة بحجم تونس، أعتقد أنه أمر جيد".

وتابع "لا نندم على نتيجة التعادل، فتلك النتيجة وقعت في ظروف مناخية صعبة للغاية، خاصة أن لاعبي الفريقين معتادون على اللعب في أجواء مناخية أوروبية".

ومضى "ليس من السهل أن تواجه فريقا مثل تونس لعب في كأس العالم الأخيرة، وتخرج بنقطة التعادل فلا يمكن أن تكون غير راض".

وقال مجاسوبا "لدينا طموح بأخذ كل لقاء بمفرده، أطلب من لاعبي فريقي الاستمتاع بكرة القدم ومباراة أنغولا المقبلة ستكون حاسمة بكل تأكيد ونسعى للتأهل كأول المجموعة".