مدرب مالي يلوم الظروف المناخية الصعبة على التعادل مع تونس

وتعادلت مالي أمام تونس بهدف لكل منهما، في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد، وفي أجواء حارة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية.
قال المدير الفني لمنتخب مالي في المؤتمر الصحفي "نحن فريق صغير، وعناصره أغلبها من الشباب، والتعادل مع منتخب ذو خبرات كبيرة بحجم تونس، أعتقد أنه أمر جيد".
وتابع "لا نندم على نتيجة التعادل، فتلك النتيجة وقعت في ظروف مناخية صعبة للغاية، خاصة أن لاعبي الفريقين معتادون على اللعب في أجواء مناخية أوروبية".
ومضى "ليس من السهل أن تواجه فريقا مثل تونس لعب في كأس العالم الأخيرة، وتخرج بنقطة التعادل فلا يمكن أن تكون غير راض".
وقال مجاسوبا "لدينا طموح بأخذ كل لقاء بمفرده، أطلب من لاعبي فريقي الاستمتاع بكرة القدم ومباراة أنغولا المقبلة ستكون حاسمة بكل تأكيد ونسعى للتأهل كأول المجموعة".
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