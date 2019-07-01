كويسي أبياه يكشف مصير أسامواه جيان من المشاركة أمام غينيا

أكد المدير الفني لمنتخب غانا، كويسي أبياه، أن منتخب بلاده سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على غينيا بيساو، في المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء بملعب "السويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من أجل ضمان الصعود لدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر.

وقال "أبياه" في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، للحديث عن المباراة: "لدينا العديد من الخيارات في التشكيل لتعويض غياب المصابين، أعتقد أنه لن يكون هناك تغييرات كثيرة، أسامواه جيان لاعب كبير ونجم شهير ولكن مشاركته من عدمها تتوقف على مدى جاهزيته في المران".

وأضاف مدرب غانا: "كوادو أسامواه يشارك في أكثر من مركز في الملعب، وأنا سعيد بظهوره الجيد على الرغم من عدم قناعة أساموه بظهوره خلال المباراتين، مازالت لدي كامل الثقة في لاعبي غانا، في كل مشاركات غانا لا نبدأ بقوة ولكننا في النهاية نصل الي مراحل متقدمة، الفريق الجيد يعتمد على الأداء الجماعي وليس لكثرة الأسماء الكبيرة فيه".

وتابع: "أي مدرب يرغب في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة، ولكن ماحدث أمام بنين كان سبب في هذه الوضعية الصعبة، ولكن الآن علينا أن نتدارك ذلك غدا، نتوقع أن تكون مباراتنا مع نيجيريا في الدور ثمن النهائي هي بداية الانطلاقة الحقيقية".

ويتربع منتخب الكاميرون على صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غانا وبنين، اللذين يتساويان في رصيد النقاط وفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، فيما يقبع منتخب غينيا بيساو في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويقضى نظام البطولة فى نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثانى (دور الـ 16) كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

ويأمل منتخب غانا في تحقيق الفوز الاول بمشواره في المونديال الأفريقي لبلوغ دور الـ 16، بعدما تعادل مع منتخبي بنين والكاميرون على الترتيب.

ويطمح منتخب غانا لتحقيق انتصار مقنع على نظيره غينيا بيساو، يوجه من خلاله رسالة إلى جميع منافسيه، بأنه قادم بقوة للفوز بالبطولة، التي يحلم بالحصول عليها للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 1982.

وسيواجه منتخب غانا خطر الخروج المبكر من المونديال الأفريقي، في حال سقوطه في فخ التعادل أمام غينيا بيساو، أما الخسارة فسوف تعني نهاية مسيرته بالبطولة.