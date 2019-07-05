ساديو ماني: لدي ما هو أهم حاليا من مجرد المنافسة مع محمد صلاح

تحدث السنغالي ساديو ماني، عن زميله في ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري، محمد صلاح، مشيرا إلى أنه لم يعد يهتم حاليا بالمنافسة معه.

وقال ماني للصحفيين عقب تدريبات منتخب السنغال المشارك في كأس أمم أفريقيا: "لا أنشغل حقيقة في الوقت الحالي بالتنافس مع زميلي محمد صلاح، فهو يقدم أشياء عظيمة مع منتخب بلاده (مصر)".

وتابع: "لم ألحظ أي صراع معه منذ وصولي إلى مصر، فكل لاعب منا خلفه جماهير منتخب بلاده تسانده".

ومضى: "لكن حاليا لدي ما هو أهم من ذلك، وهو التركيز على الفوز بكأس أمم أفريقيا مع السنغال، ثم ذلك تأتي بالنسبة لي الجوائز والمنافسات الشخصية".

واستطرد: "يمكن وصف كأس أمم أفريقيا بأنها صعبة للغاية، أو حتى أصعب من المنافسة واللعب في أوروبا".

وقال ماني ضاحكا:

"في كأس أمم أفريقيا، المدافعون يركضون خلفك، حتى لو كنت تشرب الماء".

وحذر نجم السنغال من لاعبي أوغندا، الذين سيواجهم المنتخب في دور الـ16، قائلا: "لقد شاهدنا كيف يلعبون (أوغندا)، خاصة أمام مصر، إنهم فريق جيد ومنظم للغاية".

وأتم: "ينبغي أن نركز على أن نكون في أفضل حالاتنا عند مواجهة أوغندا يوم الجمعة".

ويواجه منتخب السنغال اليوم أمام أوغندا مساء اليوم الجمعة في دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية في مباراة ستقام على إستاد القاهرة الدولي، بعدما نجح في احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب الجزائر.

وكان مدرب السنغال، أليو سيسيه، قد أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن أوغندا فريق قوي دفاعيا ومنظم ويضع هجوم خصمه دائما في موقف صعب لقوة خطوط دفاعه، ولذلك سوف يضع خطة تكتيكية لكسر التكتلات الدفاعية واختراق صفوف منتخب أوغندا والتسجيل في مرماهم.

Sadio Mane making up for his penalty miss with a wonderful, composed goal for Senegal! 🇸🇳 👑 pic.twitter.com/sxlo1S81QC — Samuel (@SamueILFC) July 1, 2019

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ويرى سيسيه أن أوغندا خصم جدير بالاحترام، لكن السنغال يملك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، موضحا أن قوام المنتخب الحالي تم بناؤه خلال الأعوام الأربعة الماضية بشكل قوي.

واختتم المدير الفني لمنتخب السنغال، تصريحاته، بأن منتخب السنغال قادر على الصعود للدور النهائي وأن الجميع داخل الفريق يسعى إلى ذلك.