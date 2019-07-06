الإعلان عن التشكيل النهائي لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

وسيكون التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي — أحمد المحمدي — أحمد حجازي — محمود علاء — أيمن أشرف — محمد النني — طارق حامد — محمد صلاح — عبد الله السعيد — محمود حسن "تريزيجيه" — مروان محسن.
وقال المدير الفني لمنتخب المغرب: "جنوب أفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا يجب أن يتم التقليل من قدراته".
وتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب أفريقيا، ثالثا للمجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط.
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