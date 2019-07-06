الإعلان عن التشكيل النهائي لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

أعلن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، التشكيل الذي سيبدأ به لقاء اليوم السبت، أمام منتخب جنوب أفريقيا، في إطار دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

وسيكون التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي — أحمد المحمدي — أحمد حجازي — محمود علاء — أيمن أشرف — محمد النني — طارق حامد — محمد صلاح — عبد الله السعيد — محمود حسن "تريزيجيه" — مروان محسن.

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا، على استاد القاهرة، يوم السبت 6 يوليو/ تموز الجاري، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وقال المدير الفني لمنتخب المغرب: "جنوب أفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا يجب أن يتم التقليل من قدراته".

وتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب أفريقيا، ثالثا للمجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط.