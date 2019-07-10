شاهد... فيديو جديد للاعبي منتخب مصر يثير الغضب

أنتجت إحدى شركات المياه الغازية إعلانا جديدا لها، تضمن اعتذرا للاعبي المنتخب الوطني المصري بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية في الدور الـ16.

وأظهر الإعلان اعتذار عدد من لاعبي المنتخب وعلى رأسهم كابتن المنتخب المصري اللاعب محمد المحمدي، وخط الوسط طارق حامد واللاعب محمود تريزيجيه، والمدافع محمود علاء، وأحمد حسن كوكا.

وقال اللاعبون في الإعلان "بصوا احنا ممكن نديلكم حجج.. السنين، وممكن نقول الحكام وانتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر أسفين".

وأثار الفيديو غضب الكثير من المتابعين والجماهير الذين اعتبروه مسئ للشعب المصري، متهمين اللاعبين بالتربح من خلف هموم الشعب المصري، متسائلين "حد يعمل إعلان لهزيمه؟".

ايه ده؟!

الاعتذار كان واجب يكون فى الملعب لألاف الجماهير اللى كانت موجوده علشانكم او فى فيديو رسمى او على السوشيال ميديا زى ما عملتوا..

انما اعتذار بالطريقة دى؟ لاتعليق ومش عايزين نشوفكم تانى الفترة دى!#غير_مقبولhttps://t.co/tHaUY9Ok7X — Rawan Yehia (@Rawanyehia98) July 10, 2019

​وكان حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، اعتذر للجماهير بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بعتذر لكل الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا؛ أحلى حاجة في الكورة هي فرحتكم بينا ولما مبنقدرش نحققها ده بيبقى صعب علينا جداً. ربنا شاهد إننا بذل أقصى جهدهنا عشان متروحوش زعلانين. الإعتذار مش كفاية بس ده اللي نقدر نقدمه دلوقتي، ونوعدكم نتعلم من أخطائنا ونرجع المرة الجاية جديرين بيكم — Mohamed el Shenawy (@Melshenawy) July 8, 2019

​عبر حسابه بموقع "تويتر"، "عايز أعتذر لكل الجمهور، الجمهور اللي شجعنا ووقف في ضهرنا سواء في المدرجات أو في البيوت والشوارع".

اعلان اعتذار بيبسي ده شيئ حزين وفاشل ومأساوي على اكتر من مستوى وبيبين —زي كل حاجة ما بتبين- قد ايه احنا فاشلين لدرجة اننا بننحدر كل شوية عشان نتكلم في بديهيات — طارق الكوّة (@TarikAlkawa) July 10, 2019

​وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بعد الفوز بنتيجة (1-0)، يوم السبت، في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

يعني بعد اللي شفناه ده.. نقدر نقول بالفم المليان.. انتوا معندكمش ريحة الدم.. انا اسف احنا مش اسفين عليكم ولا باكين عليكم وفعلا احنا اللي مش شايفنكم. — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) July 10, 2019

​سجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.