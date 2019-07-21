"كاف" يختار أفضل 5 أهداف في كأس الأمم (فيديو)

وشهدت البطولة تسجيل 102 هدف خلال 52 مباراة، وتصدر المهاجم النيجيري أوديون إيجالو قائمة هدافي كأس الأمم برصيد 5 أهداف.
We've got your @1xbet_Eng top 5⃣goals from #TotalAFCON2019 ⚽️— CAF (@CAF_Online) July 21, 2019
How do you rate them? pic.twitter.com/8ZeYStPId8
وضمت القائمة هدف يوسف البلايلي نجم الجزائر في مرمى غينيا، وإبراهيم مادا لاعب مدغشقر في الكونغو الديمقراطية.
وتواجدت أيضا أهداف إدريسا جايي لاعب السنغال في مرمى بنين، والإيفوراي جوناثان كودجيا في مرمى الجزائر، وهدف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والجزائر في مرمى نيجيريا بدور نصف النهائي.
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