"كاف" يختار أفضل 5 أهداف في كأس الأمم (فيديو)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل خمسة أهداف تم تسجيلها في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت البطولة تسجيل 102 هدف خلال 52 مباراة، وتصدر المهاجم النيجيري أوديون إيجالو قائمة هدافي كأس الأمم برصيد 5 أهداف.

وضمت القائمة هدف يوسف البلايلي نجم الجزائر في مرمى غينيا، وإبراهيم مادا لاعب مدغشقر في الكونغو الديمقراطية.

وتواجدت أيضا أهداف إدريسا جايي لاعب السنغال في مرمى بنين، والإيفوراي جوناثان كودجيا في مرمى الجزائر، وهدف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والجزائر في مرمى نيجيريا بدور نصف النهائي.