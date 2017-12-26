نائبة تونسية: إهانة الإمارات للمرأة التونسية لا يمكن تبريرها

وطالبت نائبة البرلمان التونسي دولة الإمارات بتفهم موقف النساء التونسيات، لأن المرأة التونسية لها تاريخ وحضارة ككل امرأة عربية مسلمة.
وأضافت: "المرأة في تونس لم تأخذ حقها منذ الاستقلال ولا حتى بعد ثورة الياسمين"، مشيرة إلى أن حقوق المرأة التونسية شيء مقدس بالنسبة للجمهورية التونسية".
وأوضحت أسماء أبو الهنا أن البرلمانيات التونسيات سيجرين اتصالات مع البرلمانيات العرب من أجل ترسيخ صورة المرأة العربية والتونسية، موضحة أن الجلسة البرلمانية المقررة لمناقشة أزمة الإمارات لم تتم حتى الآن.
ولفتت أبو الهنا إلى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمان التونسي تصل إلى الثلث ونجحن في إصدار العديد من القوانيين الهامة منها قانون "العنف ضد المرأة".
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