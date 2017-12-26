نائبة تونسية: إهانة الإمارات للمرأة التونسية لا يمكن تبريرها

قالت أسماء أبو الهنا، عضو البرلمان التونسي، إنه لا يمكن للإمارات أن تبرر إهانة المرأة التونسية، مشيرة إلى أنها كانت في مطار قرطاج عندما تم منع سفر التونسيات إلى الإمارات.

© Sputnik. Mustafa Alkilany تونس: الإمارات لديها معلومات عن عمل إرهابي تقوده نساء تونسيات

وتابعت أبو الهنا في مقابلة مع برنامج "بين السطور" الذي يذاع على أثير راديو " سبوتنيك ": "ما حدث غير مبرر، وبالتالي فإن اتخاذ الدولة التونسية قرارا بعدم قبول الرحلات الإماراتية ومنعها من عبور الأجواء التونسية، كان قرارا صحيحا"، مضيفة: "تلك الخطوة نالت إعجاب كل حرائر تونس".

وطالبت نائبة البرلمان التونسي دولة الإمارات بتفهم موقف النساء التونسيات، لأن المرأة التونسية لها تاريخ وحضارة ككل امرأة عربية مسلمة.

وأضافت: "المرأة في تونس لم تأخذ حقها منذ الاستقلال ولا حتى بعد ثورة الياسمين"، مشيرة إلى أن حقوق المرأة التونسية شيء مقدس بالنسبة للجمهورية التونسية".

وأوضحت أسماء أبو الهنا أن البرلمانيات التونسيات سيجرين اتصالات مع البرلمانيات العرب من أجل ترسيخ صورة المرأة العربية والتونسية، موضحة أن الجلسة البرلمانية المقررة لمناقشة أزمة الإمارات لم تتم حتى الآن.

ولفتت أبو الهنا إلى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمان التونسي تصل إلى الثلث ونجحن في إصدار العديد من القوانيين الهامة منها قانون "العنف ضد المرأة".