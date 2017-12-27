دعوة من الأسد إلى الشعب السوري

وجه الرئيس السوري بشار الأسد دعوة عاجلة إلى الشعب السوري، في ظل حالة الانحباس المطري والجفاف، الذي تشهده معظم المناطق في سوريا.

© Sputnik. Aleksei Danitshev وزارة الأوقاف السورية: لا للفتاوى ونعم للتعاون مع الصديق الروسي

ودعت وزارة الأوقاف السورية، في بيان لها، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كل المساجد عقب صلاة الجمعة القادم، وقالت إن الصلاة تقام بدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكـّــر بيان الوزارة "بآداب صلاة الاستسقاء وهي صيام ثلاثة أيام وأداء الحقوق والإكثار من الاستغفار والصلاة على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم".

وتشهد بعض المناطق في سوريا، حالة من الانحباس المطري وتغير المناخ في مثل هذه الفترة من السنة ما يؤثر سلبا على الكثير من المحاصيل الزراعية وتأمين مياه الشرب في السدود، التي تخزن خلال فترة فصل الشتاء.