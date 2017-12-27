6 وزارء خارجية عرب يجتمعون في الأردن لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن وزراء خارجية عرب سيجتمعون في الأردن لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس.

© REUTERS/ Brendan McDermid أمريكا تنفذ تهديدها للمصوتين ضدها في الأمم المتحدة القاهرة- سبوتنيك . وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن وزراء خارجية عرب سيجتمعون في الأردن في 6 يناير/ كانون الثاني المقبل؛ لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس.

وقال حسام زكي: "عقد قمة عربية استثنائية لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس أمر وارد، وهذا ما ورد ذكره في قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

وأضح زكي أن "القمة العربية الدورية ستعقد في العاصمة السعودية الرياض نهاية شهر مارس/أذار المقبل".

وتابع زكي: "لدينا قمة عربية دورية في الرياض.. وعقد قمتين عربيتين في غضون شهرين مسألة ليست سهلة".

ولفت الأمين المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن القرار الأميركي بشأن القدس أمر يحتاج في التعامل معه إلى نفس طويل وليس إلى قرارات متعجلة لا تُتابع بالشكل المطلوب ولا تؤدي إلى النتائج المرجوة".

ويتشكل الوفد الوزاري المشكل بقرار مجلس وزراء الخارجية من وزراء خارجية 6 دول عربية هي: مصر، والسعودية، والإمارات، وفلسطين ، والأردن، والمغرب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليه، وهو ما رفضته الجلسة العامة للأمم المتحدة فيما بعد.