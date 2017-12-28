الكشف عن الدولة التي يقوم بن سلمان بزيارتها قريبا

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، عن الدولة التي سيزورها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

© REUTERS/ Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court رئيس وزراء تركيا يكشف تفاصيل لقائه بمحمد بن سلمان

ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور الأراضي التركية، للقاء عدد من المسئولين هناك، ولم يشر بن علي إلى أي تفاصيل حول موعد الزيارة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم من العاصمة السعودية الرياض، التي يقوم بزيارة رسمية إليها، حيث أكد أن زيارته كانت مثمرة للغاية رغم أنها كانت قصيرة.

وأضاف يلدريم، أن "تركيا والسعودية دولتان محوريتان بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل"، مشيراً إلى أنه بحث، خلال لقاءاته المسؤولين السعوديين، مسائل مثل تطوير التجارة الثنائية بين البلدين، بشكل أكبر وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضح يلدريم، أنه التقى خلال زيارته العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، وأنه عقد اجتماعين مع الملك سلمان أحدهما ثنائي، والآخر على مستوى وفدي البلدين.

وأكد يلدريم أن لقاءاته مع المسؤولين السعوديين ركزت على موضوعين رئيسيين، الأول متعلق بالقضايا الإقليمية والثاني العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن اللقاءات تناولت جميع الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التطورات في العراق وسوريا وفلسطين وإسرائيل، والاضطرابات والحرب الداخلية في اليمن، وليبيا، وإيجاد السبل المناسبة لحلها.

​خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء جمهورية تركيا ويعقدان جلسة مباحثات, جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.https://t.co/4uldqGEKlP#واس pic.twitter.com/dujmbC8vAm

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