5 انتصارات حققتها المرأة السعودية في 2017

#السماح_للمراه_بقياده_السياره— عز (@3iz16) October 17, 2017
اشوفه حق من حقوق المرأة ❤️
وأثار القرار حالة جدل واسعة بين السعوديين بين مؤيدين للقرار ومعارضين له، غير أن الغالبية التي كانت ترفض القرار لم تؤثر على تنفيذه ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار رسميا منتصف العام المقبل.
#الخطاب_الملكي #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه526— ً (@Z___a___a) December 13, 2017
اتمنى يتضمن الخطاب شي من إسقاط الولاية ولو بشكل جزئي بحيث تتمكن المرأة من الأستقلالية وحرية التنقل داخل داخل السعودية على الأقل والغاء بلاغات الهروب والتغيب
واعتبرت نسبة كبيرة من نساء السعودية أن القرار انتصار جديد لهن، مطالبين بتحديد آليات تنفيذ القرار وتوسيعه حتى تتمكن السعوديات من السفر للخارج بدون الحاجة لمرافقة الولي.
فتح المقصورة الرئيسية للجماهير كفئة جديدة للتذاكر #مؤتمر_رئيس_هيئة_الرياضة— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 29, 2017
وبهذا القرار تكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يسمح فيها بحضور العائلات السعودية مباريات كرة القدم.
#مجلس#الشورى:— عبدالله العريفج (@abdullahalorfj) March 22, 2017
الموافقة على توظيف النساء في قطاعات
(وزارة الحرس الوطني) المساندة وتمليك العسكريين سكنا بعد (التقاعد): pic.twitter.com/yNnCBXQ5MU
وقال اللواء عبد الهادي العمري، عضو اللجنة في تصريحات لصحيفة الحياة حينها، إن الموافقة جاءت على توصية ضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها في قطاعات الحرس الوطني بعد إعلان افتتاح قسم جديد في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية للنساء لتدريس أمن المعلومات لمرحلة البكالوريوس والماجستير، مشيراً إلى أن المرأة تستطيع أن تعمل في وزارة الحرس في مجالات عدة، سواء صحية أم في تحليل المعلومات كالدول المتقدمة.
تعيين إيمان الغامدي مساعد رئيس البلدية بالمنطقة الشرقية pic.twitter.com/eEEs5sSWMg— #فعاليات_السعودية 🇸🇦 (@eventat_ksa) October 14, 2017
وفي شهر سبتمبر/ أيلول، قالت السلطات السعودية، إنه تم تعيين امرأة في منصب حكومي كبير للمرة الأولى، بعدما أصدر أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير بتعيين إيمان بنت عبدالله الغامدي مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في العمل البلدي.
#وزير_الثقافة_والإعلام يصدر تعليمات بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة لنساء المملكةhttps://t.co/3NvIWRB7Kd pic.twitter.com/hFQEliagjz— وزارة الثقافة والإعلام (@moci_ksa) December 8, 2017
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