5 انتصارات حققتها المرأة السعودية في 2017

خاضت المرأة السعودية طريقا طويلا للحصول على حقوقها، وسط معارضة قوية من تيار كبير داخل المملكة، غير أن عام 2017 كان شاهدا على انتصارات حققتها، ويأتي عام 2018 على أمل الحصول على باقي الحقوق.

تقرير — سبوتنيك . ويعد الإقرار بحق المرأة السعودية في قيادة السيارة بنفسها أحد أهم القرارات في 2017 والتي تعد قرارا تاريخيا، إلى جانب عدد آخر من القرارات صبت في مصلحة المرأة السعودية.





السماح للمرأة بقيادة السيارة





في سبتمبر/ أيلول، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أصدر أمرا ملكيا بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في المملكة بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.

#السماح_للمراه_بقياده_السياره

اشوفه حق من حقوق المرأة ❤️ — عز (@3iz16) October 17, 2017

​وأثار القرار حالة جدل واسعة بين السعوديين بين مؤيدين للقرار ومعارضين له، غير أن الغالبية التي كانت ترفض القرار لم تؤثر على تنفيذه ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار رسميا منتصف العام المقبل.





خطوة لإنهاء الولاية على المرأة





في مايو/ أيار، أصدر الملك سلمان قرارا بـ"ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة، بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر".

#الخطاب_الملكي #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه526

اتمنى يتضمن الخطاب شي من إسقاط الولاية ولو بشكل جزئي بحيث تتمكن المرأة من الأستقلالية وحرية التنقل داخل داخل السعودية على الأقل والغاء بلاغات الهروب والتغيب — ً (@Z___a___a) December 13, 2017

​واعتبرت نسبة كبيرة من نساء السعودية أن القرار انتصار جديد لهن، مطالبين بتحديد آليات تنفيذ القرار وتوسيعه حتى تتمكن السعوديات من السفر للخارج بدون الحاجة لمرافقة الولي.





حضور المباريات





في أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بأنه تقرر البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقاً للضوابط الخاصة بذلك.

فتح المقصورة الرئيسية للجماهير كفئة جديدة للتذاكر #مؤتمر_رئيس_هيئة_الرياضة — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 29, 2017

​وبهذا القرار تكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يسمح فيها بحضور العائلات السعودية مباريات كرة القدم.

التعيين في مناصب قيادية





أكدت رؤية 2030، وهي خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة، ستزيد نسبة النساء في سوق العمل إلى 30% من النسبة الحالية وهي 22%.

وفي مارس/ آذار، وافق مجلس الشورى السعودي على توظيف النساء في قطاعات وزارة الحرس الوطني في الأعمال المساندة، وتمليك العسكريين سكناً بعد التقاعد، وجاءت هذه الموافقة نتيجة توصية رفعتها لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.

#مجلس#الشورى:

الموافقة على توظيف النساء في قطاعات

(وزارة الحرس الوطني) المساندة وتمليك العسكريين سكنا بعد (التقاعد): pic.twitter.com/yNnCBXQ5MU — عبدالله العريفج (@abdullahalorfj) March 22, 2017

​وقال اللواء عبد الهادي العمري، عضو اللجنة في تصريحات لصحيفة الحياة حينها، إن الموافقة جاءت على توصية ضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها في قطاعات الحرس الوطني بعد إعلان افتتاح قسم جديد في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية للنساء لتدريس أمن المعلومات لمرحلة البكالوريوس والماجستير، مشيراً إلى أن المرأة تستطيع أن تعمل في وزارة الحرس في مجالات عدة، سواء صحية أم في تحليل المعلومات كالدول المتقدمة.

تعيين إيمان الغامدي مساعد رئيس البلدية بالمنطقة الشرقية pic.twitter.com/eEEs5sSWMg — #فعاليات_السعودية 🇸🇦 (@eventat_ksa) October 14, 2017

​وفي شهر سبتمبر/ أيلول، قالت السلطات السعودية، إنه تم تعيين امرأة في منصب حكومي كبير للمرة الأولى، بعدما أصدر أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير بتعيين إيمان بنت عبدالله الغامدي مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في العمل البلدي.





منع الإساءة للمرأة





في ديسمبر/ كانون الأول، أصدر الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، تعليمات بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أي فئة أخرى.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على تويتر، أن أي قناة تعرض أعمالا مخالفة، سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات.