إسرائيل ترفع الأصوات اللازمة للتخلى عن جزء من القدس إلى 80 صوتا

شددت إسرائيل اليوم الثلاثاء قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من القدس للفلسطينيين.

ورفع التعديل الذي أقر البرلمان الإسرائيلي إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتا إلى 80 صوتا، حسب رويترز.

ويبلغ عدد أعضاء الكنيست 120 عضوا.

وقد أثار قرار ترامب غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية ضده وأمريكا، حسب رويترز.