حزب المؤتمر الشعبي العام يختار خليفة علي عبد الله صالح غدا

يعقد حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، غداً الأحد 7 يناير/ كانون الثاني، اجتماعا يختار فيه قائما بأعمال رئيس الحزب خلفا للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

صنعاء- سبوتنيك. وقال مصدر داخل الحزب إن اللجنة العامة وهي أعلى هيئة في الحزب، "ستعقد صباح غدٍ الأحد اجتماعاً سيتم خلاله تكليف قائم بأعمال رئيس للتنظيم بدلاً عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح"

© AFP 2017/ الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا أطلق من اليمن تجاه نجران

وقتل على عبد الله صالح ومعه الأمين العام للحزب عارف عوض الزوكا خلال المواجهات مع "أنصار الله" في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورجح المصدر أن" يُكلف نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو رأس بأعمال رئيس التنظيم".

فيما سيقرر الاجتماع، بحسب المصدر، "أن يدار منصب الأمين العام للحزب جماعياً حتى انتخاب أمين عام جديد في مؤتمر عام يحضره غالبية أعضاء اللجنة الدائمة للحزب، والتي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 1200 عضو في كافة المحافظات".

وبحسب المصدر، "ستناقش قيادات المؤتمر الشعبي العام مستقبل الشراكة مع جماعة أنصار الله في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في إدارة المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، وما تتعرض له قيادات وناشطو الحزب من احتجاز وملاحقة بتهمة المشاركة في المواجهات الأخيرة مع جماعة أنصار الله".