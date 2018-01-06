حزب المؤتمر الشعبي العام يختار خليفة علي عبد الله صالح غدا

صنعاء- سبوتنيك. وقال مصدر داخل الحزب إن اللجنة العامة وهي أعلى هيئة في الحزب، "ستعقد صباح غدٍ الأحد اجتماعاً سيتم خلاله تكليف قائم بأعمال رئيس للتنظيم بدلاً عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح"
ورجح المصدر أن" يُكلف نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو رأس بأعمال رئيس التنظيم".
فيما سيقرر الاجتماع، بحسب المصدر، "أن يدار منصب الأمين العام للحزب جماعياً حتى انتخاب أمين عام جديد في مؤتمر عام يحضره غالبية أعضاء اللجنة الدائمة للحزب، والتي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 1200 عضو في كافة المحافظات".
وبحسب المصدر، "ستناقش قيادات المؤتمر الشعبي العام مستقبل الشراكة مع جماعة أنصار الله في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في إدارة المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، وما تتعرض له قيادات وناشطو الحزب من احتجاز وملاحقة بتهمة المشاركة في المواجهات الأخيرة مع جماعة أنصار الله".
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