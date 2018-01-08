ملك الأردن: سنتواصل مع واشنطن في الفترة المقبلة بشأن القضية الفلسطينية

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، إنه سيتواصل مع الإدارة الأميركية في الفترة المقبلة بشأن القضية الفلسطينية.

© REUTERS/ Kayhan Ozer ملك الأردن يستقبل الوفد الوزاري العربي لبحث تداعيات قرار ترامب

القاهرة- سبوتنيك وأكد عبد الله الثاني، خلال لقائه رئيس البرلمان ورؤساء اللجان النيابية، إن "مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة وراسخة"، مشددا على أن الأردن لم ولن يدخر أي جهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة.

وأضاف العاهل الأردني "سنتواصل مع الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة، تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة الأردن، حيث أنه لابد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة".

كما أشار إلى أن "أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف، لأنها تجمع الأمة ويجب أن تكون أولوية للجميع".

ولفت إلى أن "التنسيق مستمر مع الأشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة".

وفيما يتعلق بالأزمة القائمة في سوريا، قال الملك عبد الله الثاني إن "الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة خفض تصعيد في جنوب سوريا، من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل سياسي ويحمي المصالح الأردنية".

كما لفت إلى أن "الأردن يدعم جميع المبادرات التي تساعد في التوصل إلى حل سياسي شامل ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا".