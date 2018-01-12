الإمارات ترد على قطر بشأن شكوى انتهاك المجال الجوي

علق أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، على الشكوى التي قدمتها قطر ضد بلاده بشأن انتهاك مجالها الدولي.

وقال قرقاش إن "الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة".

وذكر الوزير الإماراتي، في تغريدة له على "تويتر" أن بلاده تعمل على الرد رسميا بالأدلة والقرائن.

وأضاف: "نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرر، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها".

الشكوى القطرية بشأن إنتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ماكان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 12, 2018

​وكانت قطر قد وجهت شكوى من خلال المندوبة الدائمة، السفيرة علياء أحمد آل ثاني، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي، سفير كازاخستان، خيرت عمروف، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوى اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري.

وقالت فيها إن "الحادثة تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، وسلامة حدودها وأراضيها، وتأتي في سياق الإجراءات الاستفزازية غير المسؤولة، التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر".