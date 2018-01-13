هذا ما أكده السبسي خلال لقائه الموقعين على وثيقة قرطاج

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إلى اجتماع موسع مع الأحزاب والمنظمات المدنية الموقعة على وثيقة قرطاج للتوافق السياسي، من أجل دعم حكومة يوسف الشاهد والتصدي لمحاولات إسقاطها.

تونس — سبوتنيك.

© REUTERS/ ZOUBEIR SOUISSI تونس: أحداث الاثنين شغب لا علاقة له بالاحتجاج على الغلاء

وأبلغ مصدر وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس السبسي أكد، في بداية اجتماع عقده اليوم السبت 13 يناير/كانون الثاني، بقصر الرئاسة حضره ممثلون عن الأحزاب والقوى الموقعة على وثيقة قرطاج، تمسكه بحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ودعا إلى تشكيل ما أسماه "حزام سياسي" لدعمها والوقوف بجانبها ضد محاولات إسقاطها من قبل أحزاب المعارضة ، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع الأسعار.

وتشهد تونس في الذكرى السابعة لانتفاضات "الربيع العربي"، موجة من الاحتجاجات منذ الأحد الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفرض الحكومة ضرائب جديدة بهدف خفض العجز في الميزانية.

وكشفت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 773 تونسيا متورطا في أحداث الشغب التي واكبت الاحتجاجات، منذ الإثنين الماضي وحتى اليوم.