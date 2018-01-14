نتنياهو يهدد "حماس" بالرد الأقوى حال "مواصلة الاعتداءات"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، 14 يناير/كانون الثاني، على أن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون في الرد بقوة على حركة "حماس" الفلسطينية.

© AP Photo/ Eyad Baba إسرائيل تقرر إغلاق معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة

وقال نتنياهو، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يجب على حماس أن تفهم أننا لن نسمح بمواصلة الاعتداءات علينا وأننا سنرد بقوة أكبر"، متابعا "نرد على الاعتداءات التي تشن علينا ونقوم بذلك من خلال شن هجمات ممنهجة ومدروسة جدا على البنى التحتية الإرهابية الموجهة ضدنا".

وأضاف نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي "هاجم ليلة أمس بنية تحتية إرهابية رئيسية تابعة لحماس في قطاع غزة، هناك من يقول إن جيش الدفاع يقصف رمالا، هذا ليس صحيحا"، متهماً حماس بتشييد نفق يربط بين غزة وسيناء المصرية مرورا بالأراضي الإسرائيلية.

يجب على حماس أن تفهم أننا لن نسمح بمواصلة الاعتداءات علينا وأننا سنرد بقوة أكبر. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٤ يناير، ٢٠١٨

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٤ يناير، ٢٠١٨

​وكان الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق اليوم الأحد، إنه دمر نفقا يستخدم في هجمات عبر حدود غزة مع إسرائيل ومصر حفرته حركة حماس التي تدير القطاع.

وذكر سكان في غزة، أن طائرات إسرائيلية قصفت منطقة شرقي بلدة رفح في جنوب غزة على الحدود مع مصر وإسرائيل في وقت متأخر من ليل السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل جوناثان كونريكوس: "ندرك أن هذا نفق إرهاب لأنه يمر تحت منشآت استراتيجية" في إشارة إلى خطوط أنابيب الغاز والوقود وموقع للجيش. وأضاف "ربما يكون أسهم أيضا في نقل إرهابيين من قطاع غزة إلى مصر لمهاجمة أهداف إسرائيلية من مصر.