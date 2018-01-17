الملك سلمان يصدر توجيهاته بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهات بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني.

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قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء 17 يناير / كانون الثاني، إن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر توجيهات بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق ومساعدته على مواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب.

وقالت (واس): "توجيهات الملك سلمان تهدف إلى رفع المعاناة التي تسببت فيها جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية التي تشمل بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات"، مضيفة: " يتم استغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية بصورة أدت إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك".

وتابعت: "توجيهات الملك سلمان تمثل امتدادا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق"، مشيرة إلى أن مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني أصبح ثلاثة مليارات دولار أمريكي".

ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن ذلك يتم في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مشيرة إلى تأكيد المملكة على استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.