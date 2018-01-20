الجيش المصري يقتل مسلحا ويدمر 5 أوكار إرهابية وسط سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، مقتل مسلح واحد وتدمير 5 أوكار تابعة للإرهابيين، خلال عملية عسكرية شنها بوسط سيناء.

القاهرة- سبوتنيك وقال المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، في بيان نشره على "فيس بوك"، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على فرد تكفيري شديد الخطورة بوسط سيناء وبحوزته بندقية آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال".

وأضاف البيان أن القوات تمكنت من "تدمير عربتين دفع رباعي، ودراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، و5 أوكار بهم كمية كبيرة من الاحتياجات الإدارية والوقود والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".

وتابع البيان أنه "تم ضبط عربة نصف نقل بها كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء".