وحدات حماية الشعب الكردية تنفي دخول الجيش التركي لعفرين

نفت وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، اليوم الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، دخول قوات الجيش التركي لمنطقة عفرين.

© AFP 2018/ Aris Messinis دبابات تركية تدخل عفرين وتدعم هجوم "الجيش الحر"

وقال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية ، بحسب ما نقلت "رويترز"، إن المزاعم التركية التي تفيد بأن الجيش قد دخل المدينة غير صحيحة.

وأضاف المتحدث باسم الوحدات في عفرين "القوات التركية وحلفاؤها حاولوا عبور الحدود إلى عفرين ولكن فشلوا بعد اشتباكات ضارية".

ونقلت الوكالة عن بروسك حسكة، المتحدث باسم الوحدات في عفرين، إنه تم صد القوات التركية بعد اشتباكات ضارية مع فصائل المعارضة السورية.

وقال نوري محمودي، وهو مسؤول آخر من وحدات حماية الشعب الكردية، إنه تم صد جميع الهجمات البرية للجيش التركي ضد عفرين حتى الآن وإجبارها على التراجع.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد أعلن أن دبابات الجيش التركي دخلت إلى عفرين، مشيرا إلى أن العملية البرية بدأت فعليا.