وزير التخطيط العراقي يستعرض خطة بلاده لإعادة الإعمار

عرض وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية استعدادا لمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، بما فيها الخطة التفصيلية لإعادة الإعمار للسنوات 2018-2027.

© AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye مؤتمر إعادة إعمار العراق ينضم يوما خاصا للشركات الاستثمارية بغداد- سبوتنيك. وبحسب ما هو مقرر فإن المؤتمر سيعقد في الفترة من 12-14 من الشهر المقبل.





وقال وزير التخطيط خلال لقاء مع وفد إعلامي كويتي، بحسب بيان الوزارة فإن "الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تبلغ نحو 100 مليار دولار"، مضيفاً "تمويل عمليات إعادة الإعمار سيكون عبر ثلاث مسارات، الأول من خلال الموازنات الاستثمارية وبرامج تنمية الأقاليم، والثاني من خلال المنح والقروض الدولية التي ستعلن عنها الدول المانحة خلال مؤتمر الكويت والثالث من خلال فتح آفاق الاستثمار".





ودعا الجميلي المستثمرين الكويتيين إلى "الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في المناطق المحررة أو في سائر محافظات العراق".





© Sputnik. Pavel Gerasimov مسؤول كويتي: مؤتمر إعادة إعمار العراق في فبراير...والكويت داعمة وبين الوزير أنّ " الحكومة وضعت مسارات وخطط مهمة للمرحلة المقبلة تهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى عراق آمن ومستقر، وتتمثل هذه الخطط بخمسة مسارات أساسية هي خطة إعادة الإعمار لعشر سنوات اعتبارا من هذا العام، وخطة التنمية الخمسية 2018 — 2022 واستراتيجية التخفيف من الفقر لنفس المدة فضلا عن استراتيجية تطوير القطاع الخاص لغاية عام 2030 وجميع تلك المسارات تصب في إطار رؤية العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".





من جانبه عبر رئيس الوفد الإعلامي الكويتي عدنان الراشد إلى أنّ "مؤتمر الكويت لإعادة الأعمار العراق سيكون على مدى ثلاثة أيّام يخصص اليوم الأول للمنظمات الدولية واليوم الثاني لمنظمات المجتمع المدني، فيما سيخصص اليوم الثالث للدول المانحة التي ستعلن عن مواقفها الداعمة للعراق"، مشيرا إلى أنّ "جميع الاستعدادات قد اكتملت لعقد المؤتمر وسيكون للإعلام العراقي مساحة جيدة لتغطية مجريات المؤتمر".



