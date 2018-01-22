أردوغان: لن نتراجع عن عملية عفرين وهناك اتفاق مع روسيا

وتابع الرئيس التركي: "سيعود اللاجئون السوريون إلى عفرين وإدلب كما حدث بعد عملية درع الفرات في جرابلس والباب". ونفى نية بلاده احتلال أجزاء من الأراضي السورية عبر عملية عفرين بقوله: "ليس لدينا أطماع في بلاد أخرى"، مؤكداً أن السوريين سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.
وأضاف أردوغان: أن تركيا لا تحتاج إلى إذن أو ترخيص من أحد حتى تستمر في عملية عفرين، قائلا: إن "أمريكا تطالبنا بوضع سقف زمني لعملية عفرين بينما لم تحدد فترة تواجدها في أفغانستان".
وبالنسبة للصواريخ التي استهدفت مدينة ريحانلي التركية أمس، قال أردوغان إنه "لا أحد يعلم أي المدن الأوروبية أو الأمريكية ستضربها غداً الصواريخ التي استهدفت ريحانلي التركية أمس، وأكد أن "عفرين ليست لقتال الأكراد بل لمحاربة الإرهاب"، منوها إلى أنه "يوجد في عفرين أيضا عرب وتركمان".
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