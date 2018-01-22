أردوغان: لن نتراجع عن عملية عفرين وهناك اتفاق مع روسيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا نية لديه للتراجع عن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية في مدينة عفرين السورية، مؤكداً وجود اتفاق مع روسيا.

أنطاكيا — سبوتنيك . وأكد أردوغان، في خطاب بمؤتمر لحزبه العدالة والتنمية في أنقرة، اليوم الاثنين، 22 يناير/كانون الثاني، استمرار العملية العسكرية التي تشنها تركيا على مواقع الفصائل الكردية في عفرين بشمال غرب سوريا حتى تحقق أهدافها بحسب الاتصالات التي تجريها أنقرة مع موسكو. وقال: "نواصل طريقنا في عفرين وفق الاتصالات التي أجريناها مع روسيا".

وتابع الرئيس التركي: "سيعود اللاجئون السوريون إلى عفرين وإدلب كما حدث بعد عملية درع الفرات في جرابلس والباب". ونفى نية بلاده احتلال أجزاء من الأراضي السورية عبر عملية عفرين بقوله: "ليس لدينا أطماع في بلاد أخرى"، مؤكداً أن السوريين سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.

وأضاف أردوغان: أن تركيا لا تحتاج إلى إذن أو ترخيص من أحد حتى تستمر في عملية عفرين، قائلا: إن "أمريكا تطالبنا بوضع سقف زمني لعملية عفرين بينما لم تحدد فترة تواجدها في أفغانستان".

وبالنسبة للصواريخ التي استهدفت مدينة ريحانلي التركية أمس، قال أردوغان إنه "لا أحد يعلم أي المدن الأوروبية أو الأمريكية ستضربها غداً الصواريخ التي استهدفت ريحانلي التركية أمس، وأكد أن "عفرين ليست لقتال الأكراد بل لمحاربة الإرهاب"، منوها إلى أنه "يوجد في عفرين أيضا عرب وتركمان".







