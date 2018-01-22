بنس: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيجري العام المقبل

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إن السفارة الأمريكية في إسرائيل ستنتقل إلى القدس بنهاية عام 2019، داعيا الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

© AFP 2018/ Gil Cohen-Magen ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

القاهرة — سبوتنيك . وأضاف بنس، اليوم الاثنين 22 يناير / كانون الثاني، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسرائيلي في القدس: "في الأسابيع المقبلة ستقدم إدارتنا خطتها لفتح السفارة الأمريكية في القدس ، والتي نعتزم افتتاحها قبل نهاية العام القادم".

وتابع بنس: "نحث الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، والسلام عبر الحوار فقط، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتنازل عن أمن إسرائيل وأن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن أمنها".

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى إسرائيل، أمس الأحد.